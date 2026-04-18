ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF finalleri ne zaman?

18 Nisan 2026 Cumartesi itibarıyla Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav maratonu sürerken, gözler sonuç takvimine ve dönem sonu planlamasına çevrildi.
ATA AÖF (Vize) Oturum Takvimi
Vize sınavları bu hafta sonu üç farklı oturumda gerçekleştirilmektedir:
I. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi | 09:30
II. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi | 14:00
III. Oturum: 19 Nisan 2026 Pazar | 15:00
ATA AÖF Vize Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi, sınav sonuçlarını genellikle değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 10-15 gün içerisinde ilan etmektedir.
Beklenen Tarih: 2026 Bahar dönemi vize sonuçlarının Mayıs ayının ilk yarısında (en geç 10-12 Mayıs civarı) açıklanması bekleniyor.
Sorgulama: Adaylar sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.
Dönem Sonu (Final) ve Bütünleme Sınav Tarihleri
Vize sınavlarının ardından dönemi tamamlamak için kritik olan final ve bütünleme tarihleri de netleşmiş durumda:
|Sınav Türü
|Tarih Aralığı
|Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
|13 - 14 Haziran 2026
|Bütünleme Sınavı
|18 - 19 Temmuz 2026
Bilinmesi Gereken Önemli Notlar
Başarı Notu Etkisi: ATA AÖF sisteminde vize sınavlarının başarı notuna etkisi %30, final/bütünleme sınavlarının etkisi ise %70'tir.
Sınav Soruları ve Cevapları: Sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınavların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde (muhtemelen 21-22 Nisan) OBS üzerinden yayımlanması bekleniyor.
Geçme Notu: Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az 35 (bazı programlarda farklılık gösterebilir) olması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.