ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF finalleri ne zaman?

Dönem Sonu (Final) ve Bütünleme Sınav Tarihleri

Vize sınavlarının ardından dönemi tamamlamak için kritik olan final ve bütünleme tarihleri de netleşmiş durumda:

Sınav Türü Tarih Aralığı Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 13 - 14 Haziran 2026 Bütünleme Sınavı 18 - 19 Temmuz 2026

Bilinmesi Gereken Önemli Notlar

Başarı Notu Etkisi: ATA AÖF sisteminde vize sınavlarının başarı notuna etkisi %30, final/bütünleme sınavlarının etkisi ise %70'tir.

Sınav Soruları ve Cevapları: Sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınavların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde (muhtemelen 21-22 Nisan) OBS üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Geçme Notu: Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az 35 (bazı programlarda farklılık gösterebilir) olması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.