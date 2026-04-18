ARA
DOLAR
44,82
0,23%
DOLAR
EURO
52,75
-0,09%
EURO
ALTIN
6898,83
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF finalleri ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için Bahar Dönemi vize heyecanı bugün ve yarın devam ediyor. Peki ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF finalleri ne zaman?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

18 Nisan 2026 Cumartesi itibarıyla Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav maratonu sürerken, gözler sonuç takvimine ve dönem sonu planlamasına çevrildi.

ATA AÖF (Vize) Oturum Takvimi

Vize sınavları bu hafta sonu üç farklı oturumda gerçekleştirilmektedir:

I. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi | 09:30

II. Oturum: 18 Nisan 2026 Cumartesi | 14:00

III. Oturum: 19 Nisan 2026 Pazar | 15:00

ATA AÖF Vize Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi, sınav sonuçlarını genellikle değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 10-15 gün içerisinde ilan etmektedir.

Beklenen Tarih: 2026 Bahar dönemi vize sonuçlarının Mayıs ayının ilk yarısında (en geç 10-12 Mayıs civarı) açıklanması bekleniyor.

Sorgulama: Adaylar sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

Dönem Sonu (Final) ve Bütünleme Sınav Tarihleri

Vize sınavlarının ardından dönemi tamamlamak için kritik olan final ve bütünleme tarihleri de netleşmiş durumda:

Sınav TürüTarih Aralığı
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı13 - 14 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı18 - 19 Temmuz 2026

 Bilinmesi Gereken Önemli Notlar

Başarı Notu Etkisi: ATA AÖF sisteminde vize sınavlarının başarı notuna etkisi %30, final/bütünleme sınavlarının etkisi ise %70'tir.

Sınav Soruları ve Cevapları: Sınav soruları ve cevap anahtarlarının sınavların tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde (muhtemelen 21-22 Nisan) OBS üzerinden yayımlanması bekleniyor.

Geçme Notu: Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az 35 (bazı programlarda farklılık gösterebilir) olması gerektiğini hatırlatmakta fayda var.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL