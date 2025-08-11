ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, hangi tarihte? ATA AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi sorgulama

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) öğrencileri için 2024-2025 eğitim-öğretim yılı, yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavlarıyla sona eriyor. Yeni döneme başlamadan mezun olmak isteyen öğrenciler, en fazla üç ders için bu sınavlara katılma hakkına sahipti.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2025 yılı yaz okulu sınavı 24 Ağustos saat 09:30'da, mezuniyet üç ders sınavı da 24 Ağustos'ta ve aynı saatte gerçekleşecek. Sınavlar tek oturumda ve yüz yüze yapılacak.

2025-26 eğitim dönemi de 29 Eylül 2025'te başlamış olacak.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Sınav giriş belgeleri de sınavdan 5 gün kadar önce yayımlanacak.

AÖF SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF giriş belgesine http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.



2025-2026 SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi

Vize: 22-23 Kasım 2025

Final: 10-11 Ocak 2026

Bütünleme: 14-15 Şubat 2026

Bahar dönemi

Vize: 18-19 Nisan 2026

Final: 13-14 Haziran 2026

Bütünleme: 18-19 Temmuz 2026

Mezuniyet üç ders sınavı: 22 Ağustos 2026

