VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2025-2026 VGM üniversite burs sonuçları nereden öğrenilir?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı burs başvuruları belirlenen tarihler arasında alındı. VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Başvuruların sona ermesinin ardından VGM, bursiyer belirleme komisyonları aracılığıyla adayların ekonomik durumlarını, başarılarını ve şartlara uygunluğunu içeren detaylı bir değerlendirme sürecine başladı.

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM, aynı anda birden fazla yerden burs alınmasını engellemek amacıyla, kendi burs sonuçlarını Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıkladıktan sonra duyurmaktadır. Bu, KYK takviminin beklenmesi gerektiği anlamına gelir.

Bu bağlantılı süreç nedeniyle, VGM burs sonuçlarının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerinin Aralık ayı içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

Sonuçlar ve ilgili duyurular, VGM'nin resmi internet sitesinde yer alan DUYURULAR alanı üzerinden yapılacaktır.

VGM 2025-2026 Eğitim Dönemi Burs Miktarları

Belirlenen bu miktarlar, 2025 yılı Ocak ayından itibaren uygulanan güncel tutarlardır:

Ortaöğrenim (Lise) Eğitim Yardımı: Aylık 1.250,00 TL

Yükseköğrenim (Üniversite) Burs Miktarı: Aylık 3.000,00 TL

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Burs Miktarı: Aylık 3.000,00 TL

Ödeme Süresi: Burs yardımları, hak kazanan öğrencilere 8 ay boyunca (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle yapılacaktır.