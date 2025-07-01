AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? Gözler AUZEF bütünleme sınav yerleri açıklamasında

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavlara kısa bir süre kala sınav yerleri ve giriş belgeleri hakkında bilgi edinmek istiyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGELRERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin heyecanla beklediği bütünleme sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. AUZEF'ten yapılan bilgilendirmelere göre, giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden en az 5 gün önce öğrencilerin erişimine açılıyor.

Bu takvime göre, AUZEF bütünleme sınavlarına katılacak öğrencilerin giriş belgelerine en erken 14-15 Temmuz 2025 tarihlerinde ulaşabileceği tahmin ediliyor.

AUZEF SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarına girecek öğrencilerin sınav giriş belgeleri, üniversiteden yapılacak duyurunun ardından http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, sınav giriş belgelerini almak için belirtilen adrese T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekler. Bu belge, sınav yerlerini ve diğer önemli bilgileri içereceğinden, öğrencilerin sınav öncesinde mutlaka edinmeleri gerekiyor.

AUZEF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi duyurdu:

"12-13 Temmuz 2025 tarihlerinde yapılması planlanan Bahar Yarıyılı Bütünleme (Telafi) Sınavı, aynı tarihlerde gerçekleştirilecek Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ile çakışması nedeniyle, öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına 19-20 Temmuz 2025 tarihlerine ertelenmiştir."

Sınavda Dikkat Edilmesi Gerekenler

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarına katılacak öğrencilerin sınav giriş belgesinin yanı sıra, geçerli ve fotoğraflı bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya pasaport) yanınızda bulundurulması zorunludur. Kimlik belgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bütünleme sınavları, daha önce duyurulduğu üzere 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar, sabah ve öğle oturumları olmak üzere toplam 3 ila 4 oturumda yapılacaktır. Öğrencilerin kendi sınav oturum ve saatlerini sınav giriş belgelerinden kontrol etmeleri büyük önem taşımaktadır.