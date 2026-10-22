UiPath, yapay zekâ dönüşümünü tek platformda buluşturuyor

Global iş orkestrasyonu ve otomasyon şirketi UiPath, 21 Ekim’de İstanbul’da düzenlediği FUSION 2026’da bankacılık, savunma sanayii, havacılık ve üretim sektörlerinden yöneticileri ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirdi. Şirket, FUSION İstanbul 2026’da yapay zekâ ajanlarını, yazılım robotlarını ve çalışanları ortak iş süreçlerinde buluşturan teknolojilerini iş dünyasıyla paylaştı.

GELİŞMİŞ YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİ

Zirvenin açılış konuşmasını yapan UiPath Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Cora, şöyle konuşuyor: “Yapay zekâ yatırımlarında asıl farkı, geliştirilen ajan sayısı veya yapılan pilot uygulamalar değil, bu teknolojilerin iş sonuçlarına ne ölçüde yansıdığı belirliyor. Türkiye’deki şirketler yeniliğe hızlı uyum sağlama, değişen koşullara çevik yanıt verme ve teknolojiyi iş süreçlerine taşıma konusunda güçlü bir deneyime sahip. Üretimden bankacılığa, havacılıktan savunma sanayiine kadar geniş bir alanda bu potansiyeli görüyoruz. Ancak yapay zekâyı kurumsal ölçekte yaygınlaştırmak için doğru iş hedefleriyle ilerlemek çok önemli. UiPath olarak yapay zekâ ajanlarını, robotları, insanları ve mevcut sistemleri ortak bir yapıda buluştururken, şirket içi kurulum seçeneklerimizle kuruluşların gelişmiş yapay zekâ teknolojilerini kendi altyapılarında, güvenlik politikaları ve mevzuat gereklilikleri doğrultusunda kullanabilmelerine olanak tanıyoruz.”

YENİ ÜRÜNLER TANITILDI

FUSION İstanbul’da öne çıkan Map of Work, kurumların işleyişini belirleyen kuralları, politikaları, istisnaları ve deneyimli çalışanların birikimini ortak bir çerçevede tanımlıyor. Genel kullanıma sunulan UiPath Cartographer ise belgelerden, kurumsal sistemlerden ve çalışanların uzmanlığından yararlanarak bu yapıyı oluşturuyor ve güncel tutuyor. Cartographer bünyesinde sunulan Process Atlas, yedi sektörde 25 süreç alanına yayılan, uzmanlar tarafından doğrulanmış 83 hazır süreç modeli içeriyor. Böylece şirketler, yaygın iş akışlarını sıfırdan tasarlamak yerine hazır örneklerden yararlanarak geliştirebiliyor. Etkinlikte Cartographer’ın yanı sıra UiPath Delegate ve UiPath for Coding Agents yetenekleri de uygulamalı sunumlarla tanıtıldı.