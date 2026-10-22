Halkbank HUBrica Demo Day'de 10 girişimi yatırımcılarla buluşturdu

Halkbank girişimcilik ekosistemine, finansmanın yanı sıra eğitim, mentörlük ve iş birliği imkânlarıyla da katkı sunmaya devam ediyor. Banka’nın İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle yürüttüğü HUBrica Hızlandırma Programı'nın üçüncü dönemi, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Kuleleri'nde düzenlenen Demo Day etkinliğiyle tamamlandı.

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte programı başarıyla tamamlayan 10 girişim kürsüye çıktı. Fintek, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik alanlarında faaliyet gösteren girişimler, geliştirdikleri projeleri yatırımcılara, girişim sermayesi temsilcilerine ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarına tanıttı.

Program sonunda nakdi ödüllerin sahibi olan girişimler, Türkiye'nin önde gelen girişimcilik etkinliklerinden Big Bang Startup Challenge sahnesinde projelerini daha geniş bir yatırımcı kitlesine sunma fırsatı da yakalayacak.

“Bugün desteklediğimiz her girişim yarın Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak”

Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Halkbank olarak kurulduğumuz günden bu yana Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. Ülkemizin öncelikleri her zaman bizim de önceliklerimiz oldu. Bu anlayışla girişimcilerimizin yanında olmayı görev biliyoruz. Girişimcilik ekosistemini desteklemeye başladığımız 2021 yılından bugüne kadar 285 bini kadın girişimci olmak üzere 500 bini aşkın girişimciye 200 milyar TL’nin üzerinde finansal destek sağladık. Geçen ay hayata geçirdiğimiz Aile ve Nüfus 10 Yılına Özel Kadın Girişimci Kredisi’nden faydalanan kadın girişimci sayısı da kısa süre içinde bini aştı. Bugün desteklediğimiz her girişim, yarın Ülkemiz ekonomisinin üretim ve rekabet gücüne katkı sağlayacaktır.” dedi.

Girişimciliğe yönelik desteklerinin yalnızca finansmanla sınırlı olmadığının da altını çizen Recep Süleyman Özdil, “Üreten Kadınlar Yarışması, BİGE ve Jet Luck gibi projelerimizle girişimcilerimizin önünü açıyor, onların başarılarını görünür kılıyoruz. Bugün Demo Day etkinliği için bir araya geldiğimiz HUBrica Hızlandırma Programımızla da girişimlerimizin ölçeklenme süreçlerini hızlandırmalarına ve küresel başarıya ulaşmalarına destek oluyoruz. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz HUBrica Programımızdan şu ana kadar toplam 30 girişim başarıyla mezun oldu. Bu girişimleri Bankamızın ilgili birimleriyle bir araya getirerek somut iş birliklerinin önünü açıyoruz. Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda 5 girişimle sözleşme imzaladık. Teklif aşamasındaki girişimlerle ilgili değerlendirme sürecimiz de devam ediyor.” diye konuştu.

Halkbank Genel Müdürü Özdil, girişimcilere yönelik desteklerini bütüncül bir yaklaşımla genişletmek için yakın bir zamanda HUBrica Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni hayata geçireceklerini de hatırlattı.

“Girişimlerimizin yeni iş birlikleri kurmasını destekliyoruz”

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İTÜ ARI Teknokent olarak, paydaşlarımızla yürüttüğümüz programlarla girişimlerimizin sektörün ihtiyaçlarını yakından tanımasını, teknolojilerini bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmesini ve yeni iş birlikleri kurmasını destekliyoruz. Halkbank ile HUBrica Hızlandırma Programı kapsamında yürüttüğümüz iş birliği ile fintek, sürdürülebilirlik ve yapay zekâ alanlarında teknolojik çözüm üreten girişimlerimizin gelişimine katkı sağladık. İTÜ Çekirdek’in girişimcilik alanındaki bilgi birikimini Halkbank’ın sektörel uzmanlığı ve geniş iş ağıyla buluşturan bu iş birliği; girişimlerimize eğitim, mentörlük ve banka yöneticileriyle doğrudan etkileşim yoluyla iş modellerini geliştirme ve potansiyel iş birliklerini değerlendirme imkânı sundu. HUBrica Demo Day’i, girişimlerimizin program boyunca edindikleri kazanımları ekosistem paydaşlarıyla paylaşmaları ve büyümelerini destekleyecek yeni bağlantılar kurmaları açısından değerli görüyoruz.”

HUBrica’26 Demo Day’de sunum yapan 10 girişim şöyle:

CHERRY MIC: Yerli mikroorganizmalarla geliştirdiği mikrobiyal gübre teknolojileri sayesinde çiftçilerin kimyasal gübre kullanımını azaltarak daha verimli ve sürdürülebilir tarımsal üretim yapmalarını sağlamaktadır.

CLAMINT: Markaların yapay zekâ aramalarındaki görünürlüğünü analiz eden, hangi kullanıcı sorularında öne çıktıklarını ölçen ve pazarlama ekiplerine görünürlüğü artırmaya yönelik yapay zekâ ajanı tabanlı çözümler sunan platformdur.

INNOLIFE: Biyosensörler, kamera, mikrofon ve yapay zekâ teknolojilerini kullanarak danışanların seans sırasında izlenmesini, seans sonrasında ise derin analiz ve karar desteği sunulmasını sağlayan dijital sağlık platformudur.

INOPOLYME: Gıda ürünlerinin gerçek tazelik durumunu renk değişimiyle gösteren biyobazlı akıllı ambalaj teknolojileri geliştirerek gıda israfının, sağlık risklerinin ve ürün iadelerinin azaltılmasını hedeflemektedir.

KITCHENEST: KOBİ'lerin atıl mutfaklarını otonom yapay zekâ ajanları aracılığıyla dijital restoranlara dönüştüren, işletmelerin ek yatırım yapmadan paket servis pazarında büyümelerini sağlayan teknoloji platformudur.

ODIGOS: İnsan kaynakları ekiplerinin uygun adayları proaktif biçimde bulmasını ve adaylarla iletişime geçmesini sağlayan; telefon mülakatı, görüşme planlama, teklif ve doküman süreçlerini tek platformda birleştiren çözümler sunmaktadır.

PARKERA: Sürücülerin boş ve dolu park yerlerini görüntüleyebildiği, park yeri rezervasyonu yapabildiği ve online ödeme gerçekleştirebildiği otopark mobil uygulamasıdır.

SASPERA: Şirketlerin sürdürülebilirlik, finans ve operasyonel verilerini otomatik süreçlerle tek noktadan yönetmelerini sağlayarak yeşil dönüşüm performanslarını ölçülebilir, yönetilebilir ve raporlanabilir hale getiren SaaS platformudur.

TYLUS AI: Kurumların veri tabanlarına şema farkındalığıyla bağlanarak yöneticilerin SQL kodu yazmadan, yalnızca Türkçe veya İngilizce komutlarla anlık rapor oluşturabilmesini sağlayan yapay zekâ tabanlı Text-to-SQL çözümüdür.

VERICORE: Kritik karar ve işlemlerde neye dayanılarak karar verildiğini, kimin yetkilendirdiğini, neyin icra edildiğini ve sonrasında ne gözlendiğini tek bir izlenebilir kanıt akışında birleştiren karar kanıt altyapısıdır.