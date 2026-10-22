Constructor Tech Türkiye’de iki kat büyümeyi hedefliyor

Yapay zekâ destekli eğitim ve araştırma teknolojileri geliştiren Constructor Tech, Türkiye’deki ilk resmi distribütörü Penta Teknoloji ile iş birliğini İstanbul’da düzenlenen lansmanla tanıttı. Türkiye’de 70’in üzerinde kurumun kullandığı şirket, 2027 sonuna kadar bu sayıyı iki katına, önümüzdeki 12 ayda ise iş ortağı ağını 10 katına çıkarmayı hedefliyor.

20 Ekim’de Wyndham Grand İstanbul Levent’te gerçekleştirilen buluşmaya Constructor Tech Türkiye ve Balkanlar Başkanı Gürcan Demirci ile Penta Teknoloji Yönetim Kurulu Murahhas Azası Mürsel Özçelik katıldı. 40’ı aşkın iş ortağı ve sektör temsilcisini buluşturan etkinlikte, çözümlerin okullara, üniversitelere, araştırma kuruluşlarına ve şirketlere ulaştırılmasına yönelik planlar paylaşıldı.

Sekiz uygulama, tek platform

Constructor Tech; öğrenme yönetimi, sınav ve değerlendirme, laboratuvar ve araştırma süreçlerini yapay zekâ destekli tek bir platformda birleştiriyor. Sekiz uygulamadan oluşan yapı, eğitim ve araştırmada 21 farklı kullanım senaryosuna yanıt vermeyi amaçlıyor.

Kurumların farklı ihtiyaçlar için ayrı sistemler kullanmasının maliyet ve yönetim yükü oluşturduğunu belirten Gürcan Demirci, şunları söyledi: “Bugün kurumların sorunu teknoloji eksikliği değil, teknolojinin dağınıklığı. Her ihtiyaç için ayrı bir sisteme yatırım yapmak, yönetilmesi zor ve maliyetli bir yapı ortaya çıkardı. Biz bu dağınıklığı ortadan kaldırıyoruz. Bir öğretmen operasyonel işlere daha az, öğrencilerine daha fazla zaman ayırabiliyorsa, teknoloji gerçek değerini ortaya koyuyor demektir.”

İş ortaklarına lisans ve hizmet gelir

İş birliği kapsamında Penta Teknoloji’nin Türkiye genelindeki iş ortağı ağı, Constructor Tech çözümlerinin yaygınlaştırılmasında görev alacak. Model, iş ortaklarına yıllık yenilenen lisansların yanı sıra kurulum, entegrasyon, eğitim, teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinden gelir elde etme olanağı sunuyor. Constructor Tech Partner Academy bünyesindeki sertifikasyon programlarıyla da iş ortaklarının teknik yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Penta Teknoloji Yönetim Kurulu Murahhas Azası Mürsel Özçelik, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Bugün müşterilerimiz, yatırımlarının günlük çalışmalarına nasıl katkı sağlayacağını görmek istiyor. Constructor Tech ile hem çözüm portföyümüzü zenginleştirmeyi hem de iş ortaklarımızın yeni alanlarda büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz.”

Türkiye’den bölgesel büyüme hedefi

Constructor Tech’in Türkiye’deki iki ofisinde satış, pazarlama, yazılım geliştirme ve müşteri destek ekipleri faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye’deki yerel bulut altyapısıyla veri yerleşimi ve KVKK gerekliliklerini gözeten kurumlara seçenek sunuyor.

Türkiye’nin bölgesel büyüme planındaki rolüne dikkat çeken Demirci, “Hedefimiz, Türkiye’nin önde gelen eğitim teknolojileri ekosistemlerinden birini oluşturmak. Türkiye’de birlikte kuracağımız yapı, bölgedeki büyümemizin de temelini oluşturacak” dedi.

