‘Geleceğe Yeşil Işık Yak’an proje

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Polat Enerji ile topluma fayda sağlamayı amaçlayan Polat Vakfı iş birliğiyle 2023 yılında hayata geçirilen “Geleceğe Yeşil Işık Yak” projesi, ilkokul ve meslek lisesi öğrencilerinde sürdürülebilir bir geleceğe yönelik farkındalık yaratmaya devam ediyor. Öğrenciler, proje kapsamında hem yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının önemini kavrıyor hem de çevreye duyarlı enerji üretimi konusunda bilinçleniyor. Grup çalışmalarıyla hazırladıkları rüzgar türbini maketleri sayesinde rüzgârın gücünün enerjiye dönüşümünü gözlemleme ve deneyimleme fırsatı buluyorlar.

Proje kapsamında uygulanan döngüsel model ise bu başarıyı pekiştiriyor: İlkokul öğrencilerinin atölyelerde kullandığı rüzgâr türbini maketleri, Manisa Polinas ve Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından üretiliyor. Böylece meslek liseli gençler hem teknik becerilerini geliştiriyor hem de döner sermaye modeliyle kendi ekonomilerine ve okullarına katkı sağlıyor; projede "öğrenciden öğrenciye" uzanan bütünlüklü bir üretim ve öğrenme zinciri kesintisiz şekilde sürüyor.

2500 ilkokul ve 800 meslek lisesi hedefleniyor

Gerçekleştirilen bağımsız Sosyal Etki Analizi sonuçları da projenin yarattığı somut değeri gözler önüne seriyor: Genel SROI (Sosyal Yatırım Getirisi) oranı 1,6 olarak gerçekleşirken; projeye yatırılan her 1 TL, toplumda 1,6 TL değerinde sosyal faydaya dönüşüyor. İlkokul bileşeninde bu oran 1,7'ye ulaşıyor. Atölyelere katılan ilkokul öğrencilerinin yüzde 99'u en az bir yeni çevre koruyucu davranışı benimserken, yüzde 81,3'ü öğrendiklerini ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşarak bu bilinci evlerine taşıdı.

Yeni eğitim-öğretim yılında proje kapsamında Yuvam Dünya Derneği tarafından düzenlenecek Enerji Atölyeleri ve Meslek Lisesi Buluşmalarına yaklaşık 2 bin 500 ilkokul ve 800 meslek lisesi öğrencisinin katılması planlanıyor. Ayrıca yeni dönemde proje kapsamı, öğretmen ve velileri de kapsayacak şekilde genişletildi. Öğretmenlere yönelik yüz yüze farkındalık eğitimleri ve özel olarak hazırlanan 'Doğa Etkinlikleri - Öğretmen El Kitabı' hayata geçirilirken, velilere yönelik ise çevrim içi farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecek. Meslek lisesi öğrencileri için ise teknik seminerlerin ötesine geçilerek Polat Enerji santrallerine saha ziyaretleri, teknik kariyer sohbetleri ve yeşil beceriler odağı artırılıyor. Böylece okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve iklim değişikliği ile sürdürülebilir yaşam konusunda ortak bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Sosyal Etki Analizi Yapıldı

Polat Enerji Stratejiden Sorumlu Direktörü (CSO) Aslı Kehale "Hayata geçirdiğimiz 'Geleceğe Yeşil Işık Yak' projemizi, tek seferlik bir çalışma değil, ölçülebilir ve kalıcı fayda üreten uzun soluklu bir yatırım olarak ele alıyoruz. Sahadan elde ettiğimiz veriler de bu yaklaşımın somut karşılığını doğruluyor: Yaptırdığımız sosyal etki analizi sonucu elde edilen verilere göre, Projemize yapılan her 1 TL'lik yatırım toplumda 1,6 TL değerinde sosyal faydaya dönüşürken, atölyelerimize katılan çocuklarımızın yüzde 99'u çevre dostu yeni alışkanlıklar kazandığını bildiriyor. Yeni dönemde ise bu etki halkasını daha da genişletiyoruz. Öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimizi ve velilerimizi de kapsayan derinleştirilmiş modelimizle, ülkemizin temiz enerji dönüşümünün toplumsal ayağını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz” diye anlatıyor.

Öğretmenler ve ailelere de uzandı

Yuvam Dünya Derneği Kurucu Başkanı Kıvılcım Pınar Eğilmez Kocabıyık ise, “Yuvam Dünya olarak iki yıldır eğitim programlarını yürüttüğümüz Geleceğe Yeşil Işık Yak Projesi’nde hedefimiz, öğrencilerle başlayan öğrenme sürecini öğretmenleri ve aileleri de kapsayan bütüncül bir eğitim modeline dönüştürmek. Öğretmenlerimizin iklim krizini bilimsel temelleriyle kavramalarını, çocukların ve gençlerin yaşadığı iklim kaygısını ve diğer iklim duygularını anlayarak bu duyguları umut ve yapıcı iklim eylemine dönüştürmelerine rehberlik edebilmelerini destekleyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki kalıcı dönüşüm, bilginin beceriye, farkındalığın davranışa ve kaygının eyleme dönüşmesiyle mümkün. Bu projeyle yalnızca iklim konusunda bilinçli değil, çözümün bir parçası olabilecek nesiller yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.