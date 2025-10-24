Tersane yatırımı için 28 milyon Euro’luk finansman anlaşması

Uzmar Grup, tersane yatırımlarını genişletmek amacıyla Almanya merkezli AKA Export + Trade Bank (AKA Bank) ile 28 milyon avro tutarında finansman anlaşması imzaladı. Yatırımın ilk dilimini temsil eden bu anlaşma Uzmar’ın üretim kapasitesini artırarak çevreci ve yenilikçi tersane projelerini hayata geçirmesine imkan sağlayacak.

Euler Hermes garantisiyle sağlanan 10 yıllık finansman paketi; Uzmar Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ, AKA Bank CEO’su Marck Wengrzik ve İhracat & Kurumsal Finansman Direktörü Yücel Yılmaz tarafından Frankfurt’ta imzalandı.

Anlaşmanın şirketin uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonunun somut bir yansıması olduğunu belirten Uzmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ “AKA Bank ve Euler Hermes’in desteğiyle yalnızca tersane kapasitemizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek katma değerli, çevreci ve yenilikçi projelere daha güçlü bir şekilde odaklanıyoruz. Bu finansman, sadece bir yatırım değil; Türkiye’nin gemi inşa sanayisinde global ölçekte daha güçlü bir oyuncu olmasına katkı sağlayacak stratejik bir adımdır. Ekonomiye ve istihdama katkı sunmaktan, sektöre öncülük edecek projeleri hayata geçirmekten gurur duyuyoruz’’ dedi.

Marck Wengzik ise şunları söyledi. “Türk gemi inşa sanayisi gibi hızla büyüyen ve gelecek vadeden bir sektörü Uzmar Grup’a sağladığımız bu finansmanla desteklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz.’’

Söz konusu işlem, AKA Bank’ın Türkiye pazarındaki stratejik iş ortağı olan İstanbul merkezli Türk danışmanlık firması Danista Capital Partners tarafından desteklendi. Ayrıca Berlin (Almanya) merkezli Textima Export Import GmbH tarafından da katkı sağlandı ve genel ihracatçı rolü üstlenildi.