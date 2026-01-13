Bilsem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 BİLSEM sonuç değerlendirme tarihleri

2026 BİLSEM süreci tam da şu an en kritik aşamasında! Sizin de belirttiğiniz üzere, bugün itibarıyla başlayan Ön Değerlendirme (Grup Tarama) süreci, binlerce öğrenci için heyecan dolu bir dönemin kapısını açtı.

Takvimi ve süreci daha net takip edebilmeniz için önemli tarihleri ve detayları aşağıda özetledim:

2026 BİLSEM Önemli Tarihler Takvimi

Ön Değerlendirme Uygulamaları: 13 Ocak 2026 – 20 Şubat 2026

Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazananların İlanı: 27 Şubat 2026

Sonuçlara İtiraz Süreci: 02 – 06 Mart 2026

Bireysel Değerlendirme (Mülakat) Randevularının İlanı: 11 Mart 2026

Bireysel Değerlendirme Uygulamaları: 06 Nisan – 19 Haziran 2026

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 03 Temmuz 2026

Ön Değerlendirme Uygulaması Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Giriş Belgeleri: Öğrencinin hangi gün, saat ve merkezde sınava gireceği e-Okul üzerinden yayınlanan giriş belgelerinde yer alır. Bu belgeyi okul idarenizden almayı unutmayın.

Uygulama Şekli: Ön değerlendirmeler genellikle tablet üzerinden yapılır ve öğrencilerin genel zihinsel yetenek, görsel algı ve mantık yürütme becerilerini ölçer.

Puan Barajı: Bireysel değerlendirmeye (ikinci aşama) geçebilmek için MEB tarafından her yıl belirlenen sınıf bazlı baraj puanlarını aşmak gerekmektedir.