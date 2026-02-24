ARA
DOLAR
43,87
0,07%
DOLAR
EURO
51,74
0,15%
EURO
ALTIN
7340,09
0,80%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İftara ne kadar kaldı? İstanbul'da iftar bugün kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan'ın huzuru devam ederken, İstanbul'da 6. gün orucunu tutan vatandaşlar için iftar saati yaklaşıyor. Oruç tutan vatandaşlar 24 Şubat Salı günü için iftar vakitlerini merak ediyor. Peki İftara ne kadar kaldı? İstanbul'da iftar bugün kaçta?


İftara ne kadar kaldı? İstanbul'da iftar bugün kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi ikliminde ilk haftayı tamamlarken, bugün 24 Şubat 2026 Salı, Ramazan ayının 6. günü. Türkiye genelinde akşam ezanıyla birlikte sofralar kurulacak, dualar eşliğinde oruçlar açılacak.

On bir ayın sultanı Ramazan’ın 6. gününde, Türkiye genelinde doğudan batıya doğru uzanan geniş bir zaman diliminde oruçlar açılıyor.  

İçinde bulunduğumuz dakikalar itibarıyla, Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 1 saatten fazla süren o anlamlı bekleyişin detayları şu şekilde:

 24 Şubat 2026 Büyükşehirler İftar Takvimi

Bugün akşam ezanıyla birlikte sofraların kurulacağı saatler:

İstanbul: 18:55 (Şu an itibarıyla yaklaşık 40 dakika kaldı)

Ankara: 18:41

İzmir: 19:05

Adana: 18:34

Bursa: 18:56

Doğudan Batıya İftar Yolculuğu

Güneşin batışını takip eden akşam ezanı, şehirlerimize şu sırayla misafir oluyor:

Bölge / Şehirİftar SaatiNot
Iğdır17:56Türkiye'de iftarın ilk açıldığı illerden.
Diyarbakır18:14Doğu Anadolu'da huzurlu bekleyişin sonu.
Trabzon18:12Karadeniz kıyısında iftar vakti.
Gaziantep18:26Gastronomi başkentinde ezan sesi.
Tekirdağ19:01Marmara'nın batısında hazırlıklar tamam.
Çanakkale19:07Türkiye'nin en geç iftar yapan noktalarından.

Günlerin uzamasıyla birlikte iftar vakitleri her gün 1-2 dakika ileriye kayıyor. Bu durum, özellikle sahur vaktinde (imsak) oruca başlama saatinin de her gün biraz daha erkene çekilmesi anlamına geliyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL