İftara ne kadar kaldı? İstanbul'da iftar bugün kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan’ın 6. gününde, Türkiye genelinde doğudan batıya doğru uzanan geniş bir zaman diliminde oruçlar açılıyor.

İçinde bulunduğumuz dakikalar itibarıyla, Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 1 saatten fazla süren o anlamlı bekleyişin detayları şu şekilde:

24 Şubat 2026 Büyükşehirler İftar Takvimi

Bugün akşam ezanıyla birlikte sofraların kurulacağı saatler:

İstanbul: 18:55 (Şu an itibarıyla yaklaşık 40 dakika kaldı)

Ankara: 18:41

İzmir: 19:05

Adana: 18:34

Bursa: 18:56