İftara ne kadar kaldı? İstanbul'da iftar bugün kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan'ın manevi ikliminde ilk haftayı tamamlarken, bugün 24 Şubat 2026 Salı, Ramazan ayının 6. günü. Türkiye genelinde akşam ezanıyla birlikte sofralar kurulacak, dualar eşliğinde oruçlar açılacak.
On bir ayın sultanı Ramazan’ın 6. gününde, Türkiye genelinde doğudan batıya doğru uzanan geniş bir zaman diliminde oruçlar açılıyor.
İçinde bulunduğumuz dakikalar itibarıyla, Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 1 saatten fazla süren o anlamlı bekleyişin detayları şu şekilde:
24 Şubat 2026 Büyükşehirler İftar Takvimi
Bugün akşam ezanıyla birlikte sofraların kurulacağı saatler:
İstanbul: 18:55 (Şu an itibarıyla yaklaşık 40 dakika kaldı)
Ankara: 18:41
İzmir: 19:05
Adana: 18:34
Bursa: 18:56
Doğudan Batıya İftar Yolculuğu
Güneşin batışını takip eden akşam ezanı, şehirlerimize şu sırayla misafir oluyor:
|Bölge / Şehir
|İftar Saati
|Not
|Iğdır
|17:56
|Türkiye'de iftarın ilk açıldığı illerden.
|Diyarbakır
|18:14
|Doğu Anadolu'da huzurlu bekleyişin sonu.
|Trabzon
|18:12
|Karadeniz kıyısında iftar vakti.
|Gaziantep
|18:26
|Gastronomi başkentinde ezan sesi.
|Tekirdağ
|19:01
|Marmara'nın batısında hazırlıklar tamam.
|Çanakkale
|19:07
|Türkiye'nin en geç iftar yapan noktalarından.