TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı? Uşak TOKİ kura sonucu sorgulama

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında bugün Uşaklı vatandaşlar için heyecan dolu bir gün geride kaldı. 24 Şubat 2026 Salı günü noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen çekilişle, Uşak genelinde hayata geçirilecek 2 bin 558 konutun şanslı sahipleri belirlendi.
Uşaklı vatandaşlar için büyük bir heyecana sahne olan TOKİ kura çekimi, bugün Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle tamamlandı. Protokolün ve halkın yoğun katılımıyla yapılan çekilişin ardından, hak sahipleri için asıl süreç şimdi başlıyor.
Sonuç Sorgulama Rehberi
Çekiliş noter huzurunda yapıldığı için listeler akşam saatlerinde resmiyet kazanacak:
Anlık Sorgulama: e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yaparak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
Liste Kontrolü: toki.gov.tr adresinden il ve ilçe bazlı tam isim listelerine ulaşabilirsiniz.
İlçe Bazlı Konut Dağılımı ve Hak Sahipleri
Uşak genelinde toplam 2.558 aile ev sahibi olmaya hak kazandı. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
|İlçe / Bölge
|Konut Sayısı
|Merkez
|1.570
|Banaz
|300
|Eşme
|300
|Karahallı
|100
|Ulubey
|100
|Sivaslı (Merkez + Pınarbaşı)
|188 (94+94)
Şanslı adaylar arasında yer almayan vatandaşlar, başvuru sırasında yatırdıkları 5.000 TL tutarındaki başvuru bedelini, 5 iş günü içerisinde banka ATM'lerinden (başvuru yapılan banka) geri alabilecekler.
Anadolu İlleri İçin Ödeme Planı (Uşak Özelinde)
Uşak'ta hak sahibi olan vatandaşlar için uygulanacak fiyat ve taksit tablosu, %10 peşinat ve 240 ay vade üzerinden şu şekilde netleşti:
1+1 (55 m²): 1.800.000 TL toplam fiyat. 6.750 TL taksit.
2+1 (65 m²): 2.200.000 TL toplam fiyat. 8.250 TL taksit.
2+1 (80 m²): 2.650.000 TL toplam fiyat. 9.938 TL taksit.