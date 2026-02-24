TOKİ Uşak kura sonuçları açıklandı mı? Uşak TOKİ kura sonucu sorgulama

Uşaklı vatandaşlar için büyük bir heyecana sahne olan TOKİ kura çekimi, bugün Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle tamamlandı. Protokolün ve halkın yoğun katılımıyla yapılan çekilişin ardından, hak sahipleri için asıl süreç şimdi başlıyor.

Sonuç Sorgulama Rehberi

Çekiliş noter huzurunda yapıldığı için listeler akşam saatlerinde resmiyet kazanacak:

Anlık Sorgulama: e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yaparak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Liste Kontrolü: toki.gov.tr adresinden il ve ilçe bazlı tam isim listelerine ulaşabilirsiniz.