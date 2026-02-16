BİLSEM sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Öğrencilerin gözü MEB BİLSEM sonuçlarında

Baraj Puanı Nasıl Belirlenir?

BİLSEM ön değerlendirme aşamasında her sınıf düzeyi ve her yetenek alanı için ayrı bir taban puan belirlenmektedir. Bu puanlar; o yılki genel başarı ortalamasına ve BİLSEM'lerin kontenjan kapasitelerine göre Bakanlık tarafından merkezi olarak atanır.