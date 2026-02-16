BİLSEM sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? Öğrencilerin gözü MEB BİLSEM sonuçlarında

2025-2026 eğitim öğretim yılı BİLSEM tanılama takviminde en kritik dönemece girilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, tablet üzerinden gerçekleştirilen ön değerlendirme uygulamalarının ardından milyonlarca öğrenci ve veli sonuçları bekliyor.
1 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kritik Tarihler ve Sonuç Ekranı
Ön Değerlendirme Sonuçları: 27 Şubat 2026 tarihinde meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Bireysel Değerlendirme Randevuları: Ön değerlendirmeyi geçen öğrenciler için giriş belgeleri 30 Mart 2026'da yayımlanacak.
Mülakat Dönemi: 6 Nisan ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında bireysel yetenek testleri ve mülakatlar gerçekleştirilecek.
Değerlendirme Merkezleri ve Yöntemler
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre sınav merkezleri ve yöntemleri farklılık gösterecektir:
Genel Zihinsel Yetenek: Bu alanda barajı geçen öğrenciler, bağlı bulundukları illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) zekâ ölçekleri kullanılarak bireysel teste tabi tutulacaklar.
Görsel Sanatlar ve Müzik: Resim ve müzik alanında aday gösterilen öğrenciler ise doğrudan Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) alan uzmanları tarafından kurulan komisyonlar önünde uygulama sınavına girecekler.
Baraj Puanı Nasıl Belirlenir?
BİLSEM ön değerlendirme aşamasında her sınıf düzeyi ve her yetenek alanı için ayrı bir taban puan belirlenmektedir. Bu puanlar; o yılki genel başarı ortalamasına ve BİLSEM'lerin kontenjan kapasitelerine göre Bakanlık tarafından merkezi olarak atanır.
Not: 27 Şubat'ta açıklanacak olan sonuç belgesinde öğrencinin aldığı puanın yanı sıra, bir üst aşama olan "Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazandığı" bilgisi de yer alacaktır.