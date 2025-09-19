Bursluluk parası yattı mı? 2025 Eylül ayı İOKBS burs parası ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her ay düzenli olarak yatırılan İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) bursları, maddi destek alan öğrenciler için büyük önem taşıyor. Eylül ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

EYLÜL BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İOKBS ve PYBS burs ödemeleri her ay 25'ine kadar öğrencilerin banka hesaplarına aktarılıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ödemelerin genellikle ayın 24'ü ile 25'i arasında gerçekleştiği görülüyor.

Eylül ayı burs ödemelerine ilişkin MEB'den henüz resmi bir açıklama gelmese de, ödemeler genellikle her ayın son haftasında yapılıyor. Bu yıl için de bursların 24-25 Eylül 2025 tarihleri arasında öğrencilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor..

Burs ödemelerinin durumunu kontrol etmek için en güvenilir yöntem, e-Okul sistemini kullanmaktır. Öğrenciler ve veliler, e-Okul üzerinden ödeme durumlarını kolayca takip edebilirler. Yeni burs kazanan öğrenciler için ilk ödemelerin, okul kayıtlarının ardından Ekim ayında yapılmaya başlayacağı unutulmamalıdır.

2025 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilere büyük bir maddi destek sağlayan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs miktarları 2025 yılı için güncellendi. Memur maaş katsayılarındaki artışa paralel olarak belirlenen yeni burs tutarı, öğrencilerin eğitim giderlerine önemli bir katkı sunacak.

Temmuz 2025 verilerine göre güncellenen aylık burs tutarı, 2.328,72 TL olarak belirlendi. Bu miktar, burs almaya hak kazanan öğrencilere düzenli olarak ödenerek, onların eğitim süreçlerini daha rahat bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olacak.