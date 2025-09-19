KYK Yurt Time başvurusu ne zaman? 2025-2026 Yurt-Time Spor Projesi şartları neler, nasıl başvuru yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından öğrencilerin spor alışkanlığı kazanması ve ek gelir elde etmesi amacıyla başlatılan Yurt-Time Spor Projesi, yeni dönem başvuruları için öğrencilerin gündeminde yer alıyor.

YURT-TİME PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Projenin birinci dönem başvuruları geçtiğimiz yıl 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. İkinci dönem başvuruları ise 10-14 Şubat 2025 tarihlerinde kabul edildi. Bu takvimlere paralel olarak, 2025-2026 eğitim yılı için de başvuru sürecinin Eylül ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular açıldığında, öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden ''https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-yurt-time-spor-projesi-basvurusu'' adresi aracılığıyla online olarak gerçekleştirebilecekler. İlgili duyuruların GSB'nin resmi kanalları üzerinden yapılması bekleniyor.

GSB YURT TİME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi, yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine hem spor alışkanlığı kazandırmayı hem de iş hayatına ilk adımlarını atmaları için önemli bir fırsat sunuyor. Proje, gençlere güvenli bir ortamda görev alarak hem ek gelir elde etme hem de mesleki tecrübe edinme imkanı tanıyor.

Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan ve birinci sınıfın ikinci dönemi ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabiliyor. Adaylar, proje kapsamında ağır iş gerektirmeyen çeşitli görevlerde yer alıyor. Bunlar arasında; idare asistanlığı, çamaşırhane, kütüphane ve yemekhane sorumluluğu gibi pozisyonlar bulunuyor. Gençler, bu görevlerde haftalık en fazla kırk saat çalışarak harçlıklarını çıkarabiliyor.

Projenin Katılımcılara Sağladığı Faydalar

Yurt-Time Spor Projesi, katılımcılarına ekonomik katkının yanı sıra birçok kişisel gelişim fırsatı da sunuyor. Projeyle her gün beş dakikalık spor egzersizi yapan gençler, sporu hayatlarının bir parçası haline getiriyor. Aynı zamanda, kamuda staj niteliğinde görev alarak iş hayatına ilk adımlarını atma tecrübesi kazanıyor. Yapılan saha araştırmaları, projeye katılan yirmi yedi bin gencin, projenin kendilerine sorumluluk bilinci, bütçe yönetimi becerisi ve yeni bir sosyal çevre kazandırdığını belirterek memnuniyetini ifade ettiğini gösteriyor.