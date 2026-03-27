Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2026 yılı takvimini netleştirmesiyle birlikte, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2026 İOKBS sınav yerleri açıklandı mı?

Binlerce öğrencinin eğitim hayatına maddi destek sağlayacak olan bu kritik sınav, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir titizlikle hazırlanıyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılı için güncellenen takvimle birlikte, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) süreci tamamen netleşti. Bu yıl sınavın uygulanış biçimi ve soru sayısında yapılan değişiklikler dikkat çekiyor.

Sınav ve Sonuç Takvimi

Öğrencilerin ve velilerin ajandalarına not etmesi gereken temel tarihler şunlardır:

Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026, Pazar

Sınav Saati: 10.00 (Türkiye saati ile tek oturum)

Giriş Belgelerinin Yayınlanması: Sınavdan en az 7 gün önce (Yaklaşık 19 Nisan 2026 civarı) MEB resmi sitesinden erişime açılacak.

Sonuçların İlanı: 1 Haziran 2026

 

Sınav Yapısı ve Süre Bilgileri

2026 yılındaki sınav formatı, önceki yıllardan farklı olarak şu şekilde güncellenmiştir:

Toplam Soru Sayısı: Tüm sınıf seviyelerinde 80 Soru (Dört seçenekli).

Sınav Süresi: 100 Dakika.

Sorgulama Yöntemi: Hem sınav giriş belgeleri hem de sınav sonuçları, T.C. kimlik numarası ile MEB’in resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

 

 Adaylar İçin Önemli Hatırlatmalar

Fotoğraflı Giriş Belgesi: Sınava girebilmek için fotoğraflı sınav giriş belgesinin çıktısının alınması ve sınav günü öğrencinin yanında bulunması zorunludur.

Kimlik Kontrolü: Sınav günü geçerli bir kimlik kartı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı) bulundurulmalıdır.

Puanlama: İOKBS’de genellikle uygulanan 3 yanlışın 1 doğruyu götürmesi kuralı, net sayınızı doğrudan etkileyeceği için emin olmadığınız soruları boş bırakmak stratejik bir hamle olabilir.

 Burs Desteği Hakkında

Sınavı kazanan öğrenciler, öğrenim gördükleri okul türüne bakılmaksızın (belirlenen kontenjanlar dahilinde) mezun olana kadar her ay düzenli devlet bursu almaya hak kazanacaklar. Burs ödemeleri genellikle sınav sonuçlarının kesinleştiği dönemi takip eden aylarda başlamaktadır.
