Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu devam ediyor mu?

Neden 1 Nisan'da Değiştirmelisiniz?

Kış lastiğiyle yazın araç kullanmaya devam etmek sadece bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik ve güvenlik açısından bir risktir:

Fren Mesafesi: Kış lastikleri yumuşak hamurludur. Sıcak havada asfaltın üzerinde "jöle" etkisi yaratarak fren mesafesini uzatır.

Hızlı Aşınma: Yazın kullanılan kış lastikleri çok daha çabuk yıpranır ve bir sonraki kış için işlevini yitirir.

Yakıt Tüketimi: Kış lastiklerinin yuvarlanma direnci yüksektir, bu da aracınızın yazın daha fazla yakıt harcamasına neden olur.

Lastik Değişimi Öncesi Kontrol Listesi

Diş Derinliği: Yazlık lastiklerinizi taktırmadan önce diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm’nin üzerinde olduğundan emin olun (Güvenli sürüş için ideal olan 3 mm'dir).

Balans Ayarı: Lastikler takılırken balans ayarının yapılması direksiyon hakimiyeti ve lastik ömrü için kritiktir.

Saklama: Çıkardığınız kış lastiklerini dik değil, üst üste ve güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin.