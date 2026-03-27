Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor? Kış lastiği zorunluluğu devam ediyor mu?

Kış aylarında yol tutuşunu artırarak kaza riskini minimize etmeyi amaçlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 2026 yılı bahar dönemi itibarıyla sona ermeye yaklaşıyor. 15 Kasım'da başlayan bu süreç, özellikle ticari taşımacılık yapan sürücüler için yasal bir zorunluluk teşkil ediyor.
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Bitiyor?
Resmi gazete ve ilgili yönetmeliklere göre kış lastiği zorunluluğu her yıl aynı tarihte sona erer:
Bitiş Tarihi: 1 Nisan 2026, Çarşamba
Bu tarihten itibaren ticari araçlar için kış lastiği takmama cezası uygulanmayacaktır. Ancak uzmanlar, hava sıcaklığının henüz 7°C’nin üzerine çıkmadığı bölgelerde (özellikle Doğu Anadolu ve iç kesimlerde) değişimin nisan ortasına kadar bekletilmesini önermektedir.
Özel Araç Sahipleri İçin Hukuki Durum
Hususi (şahsi) tescilli araç sahipleri için kurallar ticari araçlardan biraz daha farklıdır:
Genel Kural: Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan tüm ticari araçlar (kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonetler) için kış lastiği yasal bir zorunluluktur.
Özel Otomobiller: Hususi olarak tescil edilmiş otomobiller için ülke genelinde yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Valilik Kararları: Ancak valilikler, sert kış koşullarının hüküm sürdüğü illerde il sınırları içerisinde tüm araçlar (hususi dahil) için kış lastiği zorunluluğu getirme yetkisine sahiptir. Bu nedenle seyahat etmeden önce güzergahınızdaki illerin valilik açıklamalarını kontrol etmeniz önemlidir.
Neden 1 Nisan'da Değiştirmelisiniz?
Kış lastiğiyle yazın araç kullanmaya devam etmek sadece bir tercih değil, aynı zamanda ekonomik ve güvenlik açısından bir risktir:
Fren Mesafesi: Kış lastikleri yumuşak hamurludur. Sıcak havada asfaltın üzerinde "jöle" etkisi yaratarak fren mesafesini uzatır.
Hızlı Aşınma: Yazın kullanılan kış lastikleri çok daha çabuk yıpranır ve bir sonraki kış için işlevini yitirir.
Yakıt Tüketimi: Kış lastiklerinin yuvarlanma direnci yüksektir, bu da aracınızın yazın daha fazla yakıt harcamasına neden olur.
Lastik Değişimi Öncesi Kontrol Listesi
Diş Derinliği: Yazlık lastiklerinizi taktırmadan önce diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 mm’nin üzerinde olduğundan emin olun (Güvenli sürüş için ideal olan 3 mm'dir).
Balans Ayarı: Lastikler takılırken balans ayarının yapılması direksiyon hakimiyeti ve lastik ömrü için kritiktir.
Saklama: Çıkardığınız kış lastiklerini dik değil, üst üste ve güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edin.