ARA
DOLAR
38,43
0,23%
DOLAR
EURO
43,66
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
4100,88
-0,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
9432,55
-0,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi kaç dakika... Telefon, anahtar içeri alınıyor mu?

Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi kaç dakika... Telefon, anahtar içeri alınıyor mu?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girerken adayların yanlarında bulundurmaması gereken bir dizi eşya bulunmaktadır. Sınav güvenliğini ve düzenini sağlamak amacıyla bazı malzemelerin sınav binasına getirilmesi yasaktır. İşte MEB tarafından açıklanan kurallar

26 Nisan 2025 | 23:13
Bursluluk sınavı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Sınav süresi kaç dakika... Telefon, anahtar içeri alınıyor mu?

Bursluluk sınavı (İOKBS) oturumu belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Sınava girecek adaylar, sınav öncesinde bilgilerini tazelemek için MEB tarafından hazırlanan kuralları gözden geçirmek istiyorlar. En popüler sorular arasında da sınava getirilebilecek malzemeler ve sınav süresi yer alıyor. İşte MEB kılavuzundan sınav öncesinde yapılan bilgilendirmeler.

İOKBS’nin soru sayısı ve süresi ne kadardır?

Sınavda tüm sınıf seviyelerinde dört seçenekli 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakikadır.

İOKBS ne zaman yapılacaktır?

27 Nisan 2025 pazar günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Sınav sonuçları ne zaman ilan edilecektir?

Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilecektir.

Telefon ve anahtar içeri alınıyor mu, Neler sınav salonuna alınmaz?

Öğrenciler üzerlerinde, kullanımı doktor raporu ile belirlenen cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı vb.) ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, kâğıt para, alyans, bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su, şeffaf numaralı gözlük ve basit pirsing hariç her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kalemlik, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar; her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar; cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar ile yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri ile alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınava alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4100,88 -0,67%
  • ALTIN ONS 3318,7 -1,04%
  • BIST 100 9432,55 -0,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,683 0,74%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38546 -0,01371%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,625 -0,3645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4342 0,2292%
  • EURO/DOLAR 1,1364 -0,237%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6592 -0,0662%
  • STERLIN/DOLAR 1,3309 -0,25108%
Borsa Haberleri
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
GERİ
İLERİ
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL