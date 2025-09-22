Şirketlerin kâr kaybına yapay zekalı çözüm sunuyor

Bugüne kadar yalnızca özel projelerde kullanılan sistem, artık abonelik modeliyle her ölçekten işletmenin erişimine sunularak sektörde önemli bir dönüşüm başlattı.



“Veri analizi eksikliği, karı erozyona uğratıyor”



Şirketin binden fazla şirket üzerinde yürüttüğü araştırmalara göre, işletmeler ürettikleri verinin yalnızca yüzde 4’ünü analiz edebiliyor. Bu eksiklik, nakit akışı sorunları, verimsiz ekip yönetimi ve strateji yetersizliği dahil 125 farklı problem yaratıyor.



Sonuç olarak şirketlerin yıllık net karlarının ortalama yüzde 35’inin buharlaştığı tespit edildi. Örneğin, 10 milyon dolar ciro ve yüzde 10 kar marjı olan bir şirketin, 10 yılda 3,5 milyon dolarlık kâr kaybı yaşaması kaçınılmaz hale geliyor. Valura, geliştirdiği teknolojiyle bu kayıpların önüne geçmeyi hedefliyor.



Üç fazlı büyüme yaklaşımı



Şirketin sunduğu model, işletmelerin finansal potansiyelini maksimize etmek için üç fazdan oluşuyor. İlk adımda sistem, şirketin mevcut değerini hesaplayarak ulaşabileceği finansal zirveyi belirliyor. Ardından yapay zeka desteğiyle operasyonel ve finansal veriler üzerinden kişiselleştirilmiş bir yol haritası çıkarılıyor. Son aşamada ise şirketlerin kârını eriten 125 verimsizlik gideriliyor. Şirket, bu süreç sayesinde ilk 12 ay içinde işletmelerin kar ve değerinde yüzde 54’e varan artış sağlamayı hedefliyor.



Erişim demokratikleşiyor



Sistem, yüksek maliyetli finansal teknolojiye erişimin önündeki engelleri kaldırmayı amaçlıyor. Daha önce ortalama 10 bin dolarlık yatırımla hazırlanabilen raporlar, artık lansmana özel aylık 100 dolar abonelik ücretiyle tüm işletmeler için erişilebilir hale geldi. Bu fiyatlandırma modeli, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmiş finansal analiz araçlarına ulaşabilmesine imkân tanıyor.

