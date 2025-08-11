DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2025 DGS sonuç tarihine çevrildi

İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen binlerce adayın girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2025 sonuçları için geri sayım başladı. 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında başvuruları alınan ve 20 Temmuz'da uygulanan sınavın ardından, adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, DGS 2025 sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilecek.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih dönemi için geri sayım başlayacak. Adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecekler.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı tercih dönemi, sonuçların hemen ardından duyurulacak. 2024 DGS sonuçları 10 Eylül'de açıklanmış, tercihleri 18-24 Eylül'de alınmıştı. Yerleştirme sonuçları da 27 Eylül'de açıklandı.

Bu tarihler dikkate alındığında 2025 DGS tercihlerinin de sonuçlar açıklandıktan bir hafta sonra başlaması bekleniyor.

DGS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanı hesaplama sistemi, diğer merkezi sınavlarda olduğu gibi birkaç adımdan oluşur ve sadece sınavdaki netlerinize değil, aynı zamanda ön lisans başarı puanınıza (ÖBP) da bağlıdır. İşte DGS puanınızın nasıl hesaplandığına dair detaylar:

DGS Puan Hesaplama Adımları

DGS puanınızın oluşmasında temel olarak üç ana bileşen vardır: Sayısal netleriniz, Sözel netleriniz ve Ön Lisans Başarı Puanınız (ÖBP).

1. Ham Puan ve Net Hesaplama

Doğru ve Yanlış Sayıları: Sınavda yaptığınız her doğru ve yanlış cevap ayrı ayrı toplanır.

Net Hesaplama: Her test (Sayısal ve Sözel) için net sayınız, doğru cevap sayınızdan yanlış cevap sayınızın dörtte biri (1/4) çıkarılarak bulunur.

Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı / 4)

Ham Puan Şartı: DGS puanınızın hesaplanabilmesi için hem Sayısal hem de Sözel testten en az 1 ham puan (yani 1 net) yapmış olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde DGS puanınız hesaplanmaz.

2. Standart Puanların Hesaplanması

Adayların Sayısal ve Sözel bölümlerden elde ettikleri ham puanlar kullanılarak Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanır.

Bu hesaplamalarda, ilgili testin genel ortalaması ve standart sapması dikkate alınır. Yani, bir sorunun değeri sadece doğru cevap sayısına göre değil, o soruyu doğru yapan aday sayısına (o testteki soruların zorluk derecesine) göre de değişebilir. Bu, sınavın genel zorluğuna göre puanların ayarlanmasını sağlar.

3. Ön Lisans Başarı Puanının (ÖBP) Hesaplanması

ÖBP, ön lisans programınızdaki akademik not ortalamanızın belirli bir formülle dönüştürülmesiyle elde edilir.

Genellikle ön lisans diploma notunuz 5 ile çarpılır (örneğin, 4'lük sistemde notunuz 3.00 ise, bu 3.00 * 5 = 15.00 üzerinden hesaplanır).

Elde edilen bu puan, daha sonra DGS puanına etkisi için belirli bir katsayı ile çarpılır. ÖBP'nin DGS puanına etkisi genellikle 0.6 katsayısı ile çarpılarak eklenir.

Önemli Not: Eğer daha önce DGS ile bir lisans programına yerleştiyseniz (kayıt yaptırmamış olsanız bile), ÖBP'nizin katsayısı düşürülebilir (örneğin 0.6 yerine 0.45 gibi). Bu, ÖSYM'nin her yıl belirlediği bir kuraldır.

4. DGS Puanının Oluşturulması

Son aşamada, adayın Sayısal Standart Puanı, Sözel Standart Puanı ve Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP), ÖSYM tarafından belirlenen ağırlıklı katsayılarla çarpılarak toplanır.

DGS'de genellikle Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık olmak üzere 3 farklı puan türü hesaplanır. Bu puan türleri için kullanılan katsayılar farklılık gösterebilir:

Sayısal Puan: Sayısal netlerinin ağırlığı daha fazladır.