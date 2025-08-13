DGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 DGS sonuçları sorgulama ekranı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen binlerce adayın katıldığı 2025 DGS sonuçları için sorgulama ekranı, kısa süre içinde erişime açılacak.

DGS SINAV SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan resmî sınav takvimine göre, 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ilan edilecek. Sistemde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi için sınav sonuçlarının sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puan ve sıralamalarına göre üniversite tercihlerini yapmak için hazırlıklara başlayacak. Tercih kılavuzu, sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları açıklandığında ÖSYM’nin resmi sosyal medya hesaplarından ve osym.gov.tr adresinden duyuru yayımlanacak. Adaylara sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla bildirilmeyecek.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir. Yerleştirme işlemi, adayların 2025-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.