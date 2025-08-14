DGS taban puanları, başarı sıralamaları açıklandı mı? 2025 DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 20 Temmuz'da uygulanan sınavın ardından 14 Ağustos Perşembe günü açıklandı. Artık ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar için en önemli gündem, tercih dönemi ve yerleştirme kılavuzu oldu.

2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 14 Ağustos Perşembe günü açıklanmasının ardından, adaylar için en önemli gündem tercih süreci oldu. ÖSYM, henüz resmî tercih takvimini paylaşmamış olsa da, geçmiş yıllardaki süreçler yol gösterici oluyor.

2024 DGS'de sonuçlar 10 Eylül'de açıklanmış, tercihler ise 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu durum, 2025 DGS tercihlerinin de sonuçların açıklanmasından sonraki 1 hafta içinde başlaması beklentisini güçlendiriyor.

Adaylar sadece mezun oldukları alanlar ile ilgili programlar arasından şartları karşılayan bölümleri tercih listesine ekleyebilir. DGS'de 30 adet tercih yazılabilir. Yerleştirme işleminde boş kalan kontenjanlar ise ÖSYM tarafından daha ileri bir tarihte duyurulur. Adaylar ÖSYM'nin duyurduğu ek yerleştirme tarihlerinde, tercihlerini yapabilecekler.

Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Adayların tercih listelerini oluştururken uyması gereken bazı önemli kurallar bulunuyor:

Bölüm Kısıtlaması: Sadece mezun oldukları alanlarla ilgili programlar arasından şartları karşılayan bölümleri tercih listesine ekleyebilirler.

Tercih Sayısı: Bir aday en fazla 30 adet tercih yapabilir.

Ek Yerleştirme Süreci

Merkezi yerleştirme işlemlerinden sonra boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından daha sonra ek yerleştirme yapılacaktır. İlk yerleştirmede bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme tarihlerinde yeniden tercih yapma şansına sahip olacak.

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR

Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanları 2025 yılı için yayımlanmadı. Puanların ve kontenjanların yer aldığı tercih kılavuzu, sonuçlar açıklandıktan sonra başlayacak tercih aşamasında yayımlanacak.

2024 yılı puanları göz önünde bulundurularak tercih işlemi gerçekleştirilecek. Kılavuzun yayımlanacağı tarihe kadar bir önceki yılın puanları ve kılavuzları şöyleydi:

DGS 2024 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI