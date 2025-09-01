ÜNLÜ & Co’nun kredi notu AA+ olarak teyit edildi

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun (ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.) uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu çok yüksek kredi kalitesi anlamına gelen “AA+ (tr)” seviyesinde korurken, görünümünü de “stabil” olarak açıkladı.

JCR-Eurasia Rating’in değerlendirmesinde ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise "BB" olarak teyit edildi ve “stabil” görünümlerini korudu.

JCR Eurasia yaptığı açıklamada, ÜNLÜ & Co’nun güçlü FAVÖK, grup şirketleri aracılığıyla sağlanan istikrarlı gelir akışı, yeterli öz sermaye tabanı, tahsili gecikmiş alacak bulunmayan ve teminatlarla desteklenen sağlam alacak portföyü, çeşitlendirilmiş fonlama yapısı, uzun soluklu müşteri ilişkileri, kurumsal yönetim uygulamalarına uyum ve sürdürülebilirlik girişimlerinin notun korunmasında öne çıkan unsurlar olduğunu belirtti.

“Paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyoruz”

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “JCR Eurasia tarafından verilen kredi notumuzu AA+ düzeyinde korumaktan memnuniyet duyuyoruz. Kredi notumuz iş modelimizin dayanıklılığını ve geleceğe yönelik kararlılığımızı ortaya koyarken, uluslararası arenada güvenilirliğimizi de bir kez daha teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi çözümlerimiz ve güçlü uzmanlığımızla sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

