ARA
DOLAR
41,11
0,03%
DOLAR
EURO
48,16
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
4586,48
0,57%
GRAM ALTIN
BIST 100
11281,63
-0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ÜNLÜ & Co’nun kredi notu AA+ olarak teyit edildi

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, Türkiye’nin öncü yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu AA+ olarak teyit ettiğini açıkladı.


ÜNLÜ & Co’nun kredi notu AA+ olarak teyit edildi

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Japan Credit Rating (JCR) Eurasia, Türkiye’nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun (ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.) uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu çok yüksek kredi kalitesi anlamına gelen “AA+ (tr)” seviyesinde korurken, görünümünü de “stabil” olarak açıkladı.

JCR-Eurasia Rating’in değerlendirmesinde ÜNLÜ Yatırım Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ise "BB" olarak teyit edildi ve “stabil” görünümlerini korudu.
JCR Eurasia yaptığı açıklamada, ÜNLÜ & Co’nun güçlü FAVÖK, grup şirketleri aracılığıyla sağlanan istikrarlı gelir akışı, yeterli öz sermaye tabanı, tahsili gecikmiş alacak bulunmayan ve teminatlarla desteklenen sağlam alacak portföyü, çeşitlendirilmiş fonlama yapısı, uzun soluklu müşteri ilişkileri, kurumsal yönetim uygulamalarına uyum ve sürdürülebilirlik girişimlerinin notun korunmasında öne çıkan unsurlar olduğunu belirtti. 

“Paydaşlarımıza sürdürülebilir değer yaratmaya devam ediyoruz”

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “JCR Eurasia tarafından verilen kredi notumuzu AA+ düzeyinde korumaktan memnuniyet duyuyoruz. Kredi notumuz iş modelimizin dayanıklılığını ve geleceğe yönelik kararlılığımızı ortaya koyarken, uluslararası arenada güvenilirliğimizi de bir kez daha teyit ediyor. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi çözümlerimiz ve güçlü uzmanlığımızla sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz.”
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL