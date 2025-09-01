Darüşşafaka'nın EFE bursu için başvurular başladı

Darüşşafaka Cemiyeti, 2014 yılında hayata geçirdiği “Eğitimde Fırsat Eşitliği (EFE) Yükseköğrenim Bursu” ile annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları sınırlı, başarılı üniversite öğrencilerinin yanında olmayı sürdürüyor. Darüşşafaka EFE Yükseköğrenim Bursu, 2025–2026 akademik yılında başvuru koşullarına sahip 100’ü aşkın üniversite öğrencisini destekleyecek.

1 Eylül’de başlayan burs programının başvuruları, 12 Eylül’de sona erecek. Adaylar, www. darussafaka.org adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Burs, ekim-haziran ayları arasında dokuz ay boyunca verilecek ve bursiyerin eğitimi süresince devam edecek. Darüşşafaka Cemiyeti, Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Bursu ile mezunu olmayan üniversite öğrencilerini desteklerken, aynı zamanda Darüşşafaka mezunu olan tüm öğrencilerine de yükseköğrenim bursu veriyor.

EFE Bursu Başvuru Koşulları

Burs başvurusu için aranan koşullar ise şöyle sıralanıyor:

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

* Baba ve/veya anne kaybı olmak,

* Ekonomik durumu itibarıyla eğitimine devam etmek için gereken maddi (barınma, ulaşım, yemek, harçlık) koşulları karşılayamayacak olmak,

* ÖSYM başarı sıralamasına göre yerleştiği puan türünde ilk 100.000’de olmak; Vakıf Üniversitelerine, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) sonucuna göre %100 burslu kabul edilen ÖSYM başarı sıralamasına göre yerleştiği puan türünde ilk 100.000’de olmak,

* Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde en az 4 yıllık eğitim veren bir üniversiteye giriş hakkı kazanmak,

* Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için, başarılı olarak geçmiş olmak,

* Başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek,

* Eğer varsa diğer kurumlardan aldığı bursu, başvuru formunda belirtmek.

