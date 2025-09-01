ARA
DOLAR
41,11
0,03%
DOLAR
EURO
48,16
0,26%
EURO
GRAM ALTIN
4586,48
0,57%
GRAM ALTIN
BIST 100
11281,63
-0,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Aydın'da işlenmeyen tarım arazileri listeleri açıklandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, işlenmeyen tarım arazileriyle ilgili hazırlanan listelerin ilan edildiğini duyurdu.


Son Güncellenme:
Aydın'da işlenmeyen tarım arazileri listeleri açıklandı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca; 

Didim ve Germencik İlçeleri Arazi Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan ilk yıl işlenmeyen tarım arazilerine ait liste ile Bozdoğan İlçesi Arazi Tespit Komisyonu tarafından hazırlanan üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerine ait liste 01/09/2025 tarihinden itibaren 5 gün süreyle mahallinde ve web sayfamızda ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca ilan süresi içinde listelere yapılacak itirazların yazılı olarak mahallindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılması gerektiği vurgulandı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL