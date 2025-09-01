Tezgahlar doldu, balıkçıların yüzü güldü

Balıkçıların sabaha karşı güzel balıklar yakaladığını anlatan Çimen, "Bu yıl palamut yerini hamsiye, sardalyaya bıraktı. Şu an hamsi, istavrit ve sardalya çıkıyor. Sezonu heyecanla bekledik. Gayet güzel bir başlangıç oldu, satışlarımız başladı. Vatandaşlarımız balığa ilgi gösteriyor. Fiyatlar makul, ilerleyen günlerde daha da düşeceğini düşünüyoruz. Bu yıl vatandaş bolca balık yiyecek" diye konuştu.