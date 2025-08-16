DGS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2025 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının 14 Ağustos'ta açıklanmasıyla birlikte, üniversite adayları için tercih süreci resmen başlıyor. Adaylar, ön lisans eğitimlerini lisans düzeyine taşıyacak programlara yerleşmek için tercih listelerini hazırlamaya odaklandı.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025 DGS tercih dönemi için henüz resmî bir tarih açıklamadı. Ancak sonuçların ilan edilmesinin ardından, geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, tercih işlemlerinin genellikle bir hafta içinde başlaması beklenmektedir. Bu duruma göre, tercihler için en geç Ağustos ayının sonuna doğru bir duyuru yapılması öngörülüyor.

DGS TERCİH KILAVUZU 2025 YAYIMLANDI MI?

Geçtiğimiz yılın takvimiyle yaptığınız karşılaştırma doğru bir öngörü sunuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Ağustos 2025 tarihinde Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı ve gözler şimdi tercih sürecine çevrildi.

Henüz ÖSYM tarafından resmî bir tercih takvimi duyurulmamış olsa da, 2024 yılındaki süreçle paralel olarak sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerinin kısa süre içerisinde başlaması bekleniyor. Çoğu kaynak, tercihlerin Ağustos ayının son haftasında başlayacağını öngörmektedir.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin yayımlayacağı 2025 DGS Tercih Kılavuzu ile resmîleşecektir. Bu kılavuz, adaylar için kritik önem taşıyan taban puanlar, kontenjanlar ve tercih sürecine ilişkin tüm detayları içerecektir.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirilecek.