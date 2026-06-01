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Gözler MEB'deydi: İOKBS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılan 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gözler MEB'deydi: İOKBS sonuçları açıklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İOKBS, 26 Nisan'da 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerindeki öğrencilere yönelik uygulandı.

971 bin 786 öğrencinin başvuru yaptığı sınav, 789 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 605 okul ve 53 bin 458 salonda yapıldı.

Bakanlığın internet adresinden ilan edilen sınav sonuçlarına göre, sınava katılan öğrencilerden 70 bini, yapılan değerlendirme sonucu başarılı sayılarak burs almaya hak kazandı.

Sınava ilişkin itirazlar, en geç 5 takvim günü içinde MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında yer alan "e-İtiraz" bölümünden elektronik veya yazılı olarak yapılabilecek.

Sınav sonuçlarına "https://mebsonuc.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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