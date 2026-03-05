ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama

22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınavının ardından, özel güvenlik görevlisi adayları için bekleyişte sona yaklaşıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi kılavuzla birlikte sonuç takvimi netleşti.
ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Resmi sınav takvimine göre; 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi sınav sonuçları 13 Mart 2026 Cuma günü ilan edilecek.
Adaylar, bu tarihten itibaren sınavdan aldıkları puanları ve başarı durumlarını dijital ortamda görüntüleyebilecekler.
Sonuç Sorgulama İşlemleri
Sınav sonuçları açıklandığında, herhangi bir fiziki belge gönderimi yapılmayacaktır. Adaylar sonuçlarına şu kanallar üzerinden ulaşabilir:
Resmi Web Sitesi: Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr internet adresi üzerinden "Özel Güvenlik Sınav Sonuçları" ekranına giriş yapılmalıdır.
Gerekli Bilgiler: Sorgulama yapmak için T.C. Kimlik numaranız ve sınav adını seçmeniz yeterli olacaktır.
İtiraz ve Sertifika Süreci
Sınav İtirazları: Sonuçların ilan edilmesinin ardından (13 Mart), puanında hata olduğunu düşünen adaylar için itiraz süreci başlayacak. İtirazlar genellikle sonuçların açıklanmasını takip eden ilk iş gününden itibaren birkaç gün içinde kabul edilir.
Sertifika Alımı: Sınavda başarılı olan adaylar, bağlı bulundukları eğitim kurumları ve Emniyet birimleri üzerinden sertifika işlemlerini başlatabilecekler.