Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler yılın ikinci FED faiz toplantısında

Küresel piyasaların odağındaki FED toplantısı için geri sayım sürerken, yatırımcılar hem faiz kararına hem de Jerome Powell’ın vereceği sözlü yönlendirmelere odaklanmış durumda.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Bugün 5 Mart Perşembe itibarıyla, Mart ayı toplantısı öncesinde açıklanacak son büyük veriler (yarınki ABD istihdam verisi gibi) büyük önem taşıyor.

Toplantı Tarihi: 17 - 18 Mart 2026

Karar Saati: 18 Mart Çarşamba, TSİ 21.00

Powell'ın Konuşması: TSİ 21.30 (Faiz kararından ziyade, Temmuz ayına yönelik yapılacak olan sözlü yönlendirmeler asıl piyasa hareketini belirleyecektir.)

Temmuz Ayına Kadar Sabit Faiz Öngörüsü

Para piyasalarındaki güncel fiyatlamalar, FED'in faiz indirimine başlama ihtimalini bahar aylarından yaz dönemine kaydırmış durumda.

Mevcut Faiz Aralığı: Banka, son toplantısında politika faizini %3,50 - 3,75 seviyesinde sabit tutmuştu.

Beklentilerin Ötelenmesi: Normal şartlarda Haziran ayında beklenen ilk gevşeme adımı, dirençli enflasyon ve güçlü istihdam verileriyle birlikte Temmuz ayına ertelenmiş görünüyor.

Fiyatlama Oranı: Vadeli piyasalarda FED’in Temmuz ayına kadar faiz oranını mevcut seviyesinde koruyacağına dair ihtimaller %98 seviyelerine kadar yükselmiş durumda.

Jeopolitik Riskler ve Enerji Arzı

Özellikle Orta Doğu ve Doğu Avrupa eksenli enerji arzına yönelik endişeler, FED'in "şahin" duruşunu korumasına neden oluyor:

Maliyet Enflasyonu: Enerji fiyatlarındaki oynaklık, enflasyonu kontrol altına almayı zorlaştırarak faiz indirimlerini riskli hale getiriyor.

Güvenli Liman Talebi: Belirsizliklerin arttığı bu dönemde dolar endeksinin (DXY) gücünü koruması, FED'e faizleri yüksek tutmak için ek bir gerekçe sağlıyor.