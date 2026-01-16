İBB bursu ne zaman yatacak? 2025-2026 İBB bursu İlk taksit tarihi belli mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen "Genç Üniversiteli" eğitim desteği kapsamında, 2025-2026 akademik yılı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ödeme süreci başladı. Toplam 100 bin öğrenciye verilecek olan 20 bin TL tutarındaki burs desteği, öğrencilerin hesaplarına iki taksit halinde yatırılacak.

İşte İBB burs ödemelerine dair bilmeniz gereken detaylar:

Ödeme Takvimi ve Miktarı

İBB bursu, toplamda 2 milyar TL'lik dev bir bütçeyle öğrencilere ulaştırılıyor. Ödemeler şu şekilde planlanmıştır:

Toplam Tutar: 20.000 TL

Ödeme Şekli: İki eşit taksit (10.000 TL + 10.000 TL)

İlk Taksit Tarihi: Ocak ayı içerisinde (Sonuçların 3 Ocak'ta ilan edilmesinin ardından ödeme emirleri sırayla sisteme girilmektedir.)

Sonuç Sorgulama ve İşlemler

Burs almaya hak kazanan öğrenciler, sonuçlarını ve ödeme durumlarını aşağıdaki kanallar üzerinden takip edebilirler:

Web Sitesi: gencuniversiteli.ibb.istanbul

Mobil Uygulama: İstanbul Senin uygulaması üzerinden sorgulama yapılabilmektedir.

Ödemeler Nasıl Yapılır?

Burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru sırasında sisteme kaydettikleri kendi adlarına kayıtlı IBAN numaralarına yatırılmaktadır. Ödemelerin hesaba geçmesi, banka yoğunluklarına ve onay süreçlerine bağlı olarak öğrenciler arasında birkaç gün farklılık gösterebilir.