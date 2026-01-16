AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları tamamlandı. Bu yıl her ders için 10 soru sorulan ve oturum başına 100 dakika süre tanınan yeni sistemle sınavlara giren binlerce aday, şimdi aldıkları puanları öğrenmek için gün sayıyor.