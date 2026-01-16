ARA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde eğitimlerine devam eden binlerce öğrenci için Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav maratonu geride kaldı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu sorgulama


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları tamamlandı. Bu yıl her ders için 10 soru sorulan ve oturum başına 100 dakika süre tanınan yeni sistemle sınavlara giren binlerce aday, şimdi aldıkları puanları öğrenmek için gün sayıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve yeni kayıt takvimini resmen duyurdu. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar dijital ortamda erişime açılacak. 

AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 Salı günü ilan edilecek. MEB tarafından yapılan uyarıya göre sonuçlar basılı belge olarak posta yoluyla gönderilmeyecek, sadece internet üzerinden sorgulanabilecek.

Sorgulama Adresleri:

Açık Öğretim Ortaokulu: aionet.meb.gov.tr

Açık Öğretim Lisesi (Düz, İmam Hatip ve Mesleki): aolweb.meb.gov.tr

Yeni Kayıt İşlemleri Başladı

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla eş zamanlı olarak, Açık Öğretim sistemine dahil olmak isteyen öğrenciler için yeni kayıt takvimi de netleşti:

Öğrenci DurumuKayıt BaşlangıçKayıt Bitiş
e-Okul'da Aktif Kaydı Olmayanlar8 Ocak 202627 Ocak 2026
e-Okul'da Aktif Kaydı OlanlarDönem atlatma sonrası2 Şubat 2026
