AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB AÖL sınav sonucu sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınavları tamamlandı. Bu yıl her ders için 10 soru sorulan ve oturum başına 100 dakika süre tanınan yeni sistemle sınavlara giren binlerce aday, şimdi aldıkları puanları öğrenmek için gün sayıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve yeni kayıt takvimini resmen duyurdu. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği sonuçlar dijital ortamda erişime açılacak.
AÖL 1. dönem sınav sonuçları, 20 Ocak 2026 Salı günü ilan edilecek. MEB tarafından yapılan uyarıya göre sonuçlar basılı belge olarak posta yoluyla gönderilmeyecek, sadece internet üzerinden sorgulanabilecek.
Sorgulama Adresleri:
Açık Öğretim Ortaokulu: aionet.meb.gov.tr
Açık Öğretim Lisesi (Düz, İmam Hatip ve Mesleki): aolweb.meb.gov.tr
Yeni Kayıt İşlemleri Başladı
Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla eş zamanlı olarak, Açık Öğretim sistemine dahil olmak isteyen öğrenciler için yeni kayıt takvimi de netleşti:
|Öğrenci Durumu
|Kayıt Başlangıç
|Kayıt Bitiş
|e-Okul'da Aktif Kaydı Olmayanlar
|8 Ocak 2026
|27 Ocak 2026
|e-Okul'da Aktif Kaydı Olanlar
|Dönem atlatma sonrası
|2 Şubat 2026