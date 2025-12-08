İSG sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! 2025 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSG) İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın tamamlanmasıyla birlikte, adayların merak ettiği sorular ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Şimdi sıra sonuçlarda.

İSG sınavı soruları ve cevapları yayınlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSG) İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarları, sınavı uygulayan ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmıştır.

Erişim Başlangıcı: Soru kitapçığı ve cevap anahtarları, 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 12:35 itibarıyla erişime açılmıştır.

İçerik: Adaylar, sınavın temel soru kitapçıklarının tamamına ve cevap anahtarlarının %10'luk kısmına ulaşabilmektedir.

Görüntüleme Adresi: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden soruları görüntüleyebilir:

Son Görüntüleme Tarihi: Erişim, 17 Aralık 2025 tarihinde sona erecektir. Adayların bu tarihe kadar soruları kontrol etmeleri gerekmektedir.

Önemli Uyarı: Sınav soruları telif haklarına tabi olduğundan, izin alınmaksızın çoğaltılması veya yayımlanması yasaktır.

2025 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSG) İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi 6 Ocak 2026 olarak belirlenmiştir.