ARA
DOLAR
42,57
0,09%
DOLAR
EURO
49,59
0,14%
EURO
GRAM ALTIN
5733,53
-0,09%
GRAM ALTIN
BIST 100
11189,50
1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • İSG sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! 2025 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! 2025 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

22-30 Ekim Başvuru işlemleri tamamlanan İSG sınavı 7 Aralık Pazar günü uygulandı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının soru kitapçığı, cevap anahtarı ve sonuçlar adaylar tarafından merak ediliyor. Peki 2025 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?


Son Güncellenme:
İSG sınavı soruları ve cevapları yayınlandı! 2025 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSG) İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın tamamlanmasıyla birlikte, adayların merak ettiği sorular ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Şimdi sıra sonuçlarda. 

İSG sınavı soruları ve cevapları yayınlandı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSG) İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın soru kitapçığı ve cevap anahtarları, sınavı uygulayan ÖSYM tarafından adayların erişimine açılmıştır.

Erişim Başlangıcı: Soru kitapçığı ve cevap anahtarları, 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 12:35 itibarıyla erişime açılmıştır.

İçerik: Adaylar, sınavın temel soru kitapçıklarının tamamına ve cevap anahtarlarının %10'luk kısmına ulaşabilmektedir.

Görüntüleme Adresi: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden soruları görüntüleyebilir:

Son Görüntüleme Tarihi: Erişim, 17 Aralık 2025 tarihinde sona erecektir. Adayların bu tarihe kadar soruları kontrol etmeleri gerekmektedir.

Önemli Uyarı: Sınav soruları telif haklarına tabi olduğundan, izin alınmaksızın çoğaltılması veya yayımlanması yasaktır.

2025 İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSG) İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçlarının açıklanma tarihi 6 Ocak 2026 olarak belirlenmiştir.

SüreçTarihNotlar
Sınav Uygulama Tarihi7 Aralık 2025 PazarSınav tamamlandı.
Soru ve Cevap Anahtarı8 Aralık 2025Genellikle sınavdan sonraki gün ÖSYM tarafından yayımlanması beklenir.
Sınav Sonuçlarının Açıklanması6 Ocak 2026Sonuçlar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacaktır.

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL