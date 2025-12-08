“Aile işletmeleri hızlı karar alabiliyor”

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan aile işletmeleri, Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde bir araya geldi.

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin öncülüğünde geleneksel bir buluşma haline gelen zirve, bu yıl 13. kez düzenlenerek aile şirketlerinin sürdürülebilirlik ve gelecek vizyonunu gözler önüne serdi. “Gelenekten Geleceğe Stratejik Evrim” temasıyla düzenlenen zirve, iki gün süren programıyla aile şirketlerinin ekonomik katkılarının ötesinde toplumsal sorumluluklarını, kültürel miraslarını ve gelecek nesillere bıraktıkları değerleri görünür kıldı. Etkinlik aynı zamanda, geleceğin liderleri olarak öne çıkan gelecek nesil (NextGen) üyelerinin aile işletmelerindeki kritik rolüne de dikkat çekti.





ZİRVENİN KONUSU



Zirve, Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay’ın açılış konuşmasıyla başladı. Katılımcılar, aile işletmelerinin nesiller arası sürdürülebilirliğini, dijital dönüşüm süreçlerini ve stratejik evrimlerini tartıştı; köklü gelenekleri modern yönetim anlayışıyla nasıl birleştirebileceklerini paylaştı.



Yaklaşık 300’e yakın katılımcıyı ağırlayan zirvedenin ikinci günü; teknolojik adaptasyon, dijital dönüşüm ve aile şirketlerinde yenilikçi liderlik temaları etrafında özel olarak tasarlandı. Bu program, aile üyelerinin yalnızca şirketlerin operasyonlarında değil, yönetim kurullarında da aktif rol almasının sürdürülebilirlik açısından önemini vurguladı.





ORTAK DEĞERLER



Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin geleneksel bir hale geldiğini belirten TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin şu bilgileri verdi: “‘Ailede birlik, işletmede sürdürülebilirlik’ mottusu, yolculuğumuzun temelini oluşturuyor. 2012’de 40 kurucu üye ile başlayan derneğimiz, bugün 300 aile şirketine ulaşmış güçlü bir topluluk haline geldi. İzmir merkezli yapımız ve farklı şehirlerdeki temsilciliklerimizle yerelde bağlarımızı güçlendiriyoruz. Aynı zamanda, 65 ülkeden 4.500 aile şirketi ve 20 binden fazla aile üyesini kapsayan İsviçre merkezli Family Business Network’ün Türkiye paydaşı olarak küresel bir ailenin de parçasıyız. Bu bölgesel ve küresel yapılanmalar, ortak değerlerimizi daha geniş kitlelere taşıma imkanı sunuyor.”

Aile işletmelerinin ülkemizin ekonomik gücünün büyük bölümünü oluşturduğunu söyleyen Gülfem Yorgancılar Perçin, “Bu işletmelerde aile birliği, değerlerin korunması ve sürdürülebilirlik kritik önem taşıyor. Bu nedenle iletişim, nesiller arası uyum ve aile anayasası gibi konularda eğitimler ve deneyim paylaşımları düzenliyor; ailelerin birbirlerinden öğrenmesine katkı sunuyoruz. Teknoloji ve yapay zekanın hızla geliştiği bu dönemde genç nesillerin bakış açısını tecrübeyle birleştirmek, geleceğe daha sağlam adımlar atmamız için büyük bir fırsat. Bu zirvede kurulacak temasların iş birliklerini derinleştireceğine ve stratejik evrim yolculuğumuza güç katacağına inanıyoruz” dedi.