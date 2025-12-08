Türkiye’nin iki kenti, dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 şehri arasında

Pazar araştırma şirketi Euromonitor International, 2025 yılına ait en iyi 100 şehir destinasyonu endeksini (Top 100 City Destinations Index 2025) yayımladı. Açıklanan listeye göre, İstanbul ve Antalya, dünyada en fazla yabancı turist ağırlayan şehirler arasında ilk 10’da yer aldı.

İstanbul, 19,7 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya genelinde 5’inci sırada yer alırken, Antalya 18,6 milyon ziyaretçiyle 8’inci sırada bulunuyor.

“İstanbul’un gastronomi, kültür-sanat etkinlikleri, uluslararası organizasyonlar ve dijital tanıtım alanlarındaki hareketliliği; Antalya’nın ise sezon boyunca güçlü talep gören turizm altyapısı, spor turizmi ve tesis kapasitesi bu yükselişte etkili oldu.

Raporda, Türkiye’nin turist hacmi açısından Avrupa ve Akdeniz bandında liderliğe doğru hızla yükselmesi de dikkatleri çekti.

Listenin zirvesinde Bangkok yer aldı

Listenin zirvesinde 30,3 milyon ziyaretçiyle Tayland'ın başkenti Bangkok yer aldı. Hong Kong, Londra ve Makao da listenin ilk dört sırasında kendilerine yer buldu.

Euromonitor International, ülkeler ile şehirlerin turizm performansını en kapsamlı şekilde değerlendiren kuruluşlardan biri olarak biliniyor.

Top 100 City Destinations Index, şehirleri yalnızca ziyaretçi sayısına göre değil; sürdürülebilirlikten turizm altyapısına, ekonomik performanstan kültür-sanat kapasitesine, sağlık ve güvenlik göstergelerine kadar birçok kritik ölçüte göre değerlendiriyor.