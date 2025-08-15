Kırtasiye yardımı başvuruları başladı... Peki başvuru nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru sürecini tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Sosyal Güvenlik Kurumu" yazarak ilgili sayfaya ulaşın.

Açılan ekranda "eğitim ve öğretim yardımı başvurusu" formunu doldurun.

Başvuru şartları ve yardım miktarı hakkında detaylı bilgiye Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmî internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kırtasiye Yardımı Ne Zaman Ödenir?



Kırtasiye yardımı ödemeleri, başvurunuzun onaylanmasının ardından 1 Eylül ile 31 Aralık tarihleri arasında, başvuru sırasında belirttiğiniz banka hesabına veya PTT'ye yatırılır. Bu ödeme, yılda bir kez yapılır.

Kırtasiye Yardımı Kimlere Verilir?



Kırtasiye yardımı, genellikle maddi durumu yetersiz olan ailelere yöneliktir. Bu yardımdan faydalanabilecek kişiler ve durumlar şunlardır:

Hane halkı geliri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre, hane halkı kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekir.

Dar gelirli aileler: Eğitimine devam eden çocuğu olan dar gelirli aileler.

Özel durumlar: Doğal afet gibi olağanüstü durumlar nedeniyle maddi zorluk yaşayan ailelerin çocukları da bu yardımdan yararlanabilir.

Koruyucu aileler: Koruyucu ailelerin yanındaki çocuklar da bu destekten faydalanabilir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma: Bu yardımdan faydalanmak için en önemli kriter, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır.

Engelli ve şehit/gazi çocukları: Bu gruplara yönelik özel destekler de mevcuttur.

Kırtasiye Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?



Kırtasiye yardımı başvurusu için iki ana yöntem bulunur:

e-Devlet üzerinden: Başvuru işlemini en pratik şekilde e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapın.

Arama çubuğuna "Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim Öğretim Yardımı Talebi" yazarak ilgili sayfaya ulaşın.

Karşınıza çıkan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üzerinden: İkamet ettiğiniz yerdeki SYDV'ye giderek de başvurunuzu yapabilirsiniz. Vakıf çalışanları size bir başvuru formu verecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler



Başvuru sırasında genellikle aşağıdaki belgeler istenir:

Çocuğunuzun ve size ait kimlik belgesi fotokopisi

Çocuğunuzun öğrenci belgesi

Gelir durumunu gösteren belge (maaş bordrosu, SGK kaydı vb.)

İkametgâh belgesi

İhtiyaç halinde kira kontratı veya tapu gibi ek belgeler de istenebilir.

Kırtasiye Yardımı Miktarı ve Ödeme Zamanı



Yardım miktarı, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve memur aylık katsayısına göre güncellenir. 2024-2025 eğitim dönemi için 1500 TL olarak belirlenmiştir.

Ödemeler genellikle eylül ayından itibaren, başvuru sırasında belirttiğiniz banka hesabına veya PTT'ye yatırılır.