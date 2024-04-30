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  • Kız çocukları için “Güvenli Adımlar” projesini Urfa’ya taşıyacak

Kız çocukları için “Güvenli Adımlar” projesini Urfa’ya taşıyacak

Kız çocukların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için her alanda desteklenmesi gerektiğine inanan Skechers Türkiye, Suna’nın Kızları ve Şehir Dedektifi iş birliğinde Güvenli Adımlar projesini başlattı. Şehrin tüm bileşenlerinin bir kız çocuğun gözünden nasıl göründüğüne odaklanan Güvenli Adımlar projesi kapsamında Skechers Türkiye, İstanbul ve Şanlıurfa’da hayata geçireceği atölyelerin ilkini 17 kız çocukla birlikte Beyoğlu’nda gerçekleştirdi.

30 Nisan 2024 | 14:35
Kız çocukları için “Güvenli Adımlar” projesini Urfa’ya taşıyacak

Kız çocukların eşit imkanlarla hayata katılmasını destekleyen Skechers Türkiye, onların sokakta yürürken kendini güvende hissetmesi için Güvenli Adımlar projesini hayata geçirdi. Suna’nın Kızları ve Şehir Dedektifi iş birliği ile hayata geçirilen projenin ana hedefi kız çocukların sokakta yürürken adımlarını güvenle atabilmesi için ihtiyaçlarını ortaya çıkarmak. 

İstanbul Galata Üniversitesi’nde gerçekleşen ilk atölyede 10 – 14 yaş grubundan oluşan 17 kız çocuk ile iki gün boyunca dört atölyeye katılarak gözlemledikleri ihtiyaçları ortaya çıkardı. Şehir Dedektifi liderliğinde gerçekleşen bu atölyelerde çocuklar; Pera Palas Oteli, Galatasaray Lisesi, Hazzopulo Pasajı ve Galata Kulesi gibi ikonik yapılar da dahil olmak üzere Beyoğlu- Galata bölgesini adım adım keşfetti ve bölgenin kız çocuk gözüyle onlarda yarattığı duygu ve ihtiyaçları maketlere dönüştürdü.   

İKİNCİ ATÖLYE URFA’DA OLACAK

Skechers Türkiye önümüzdeki aylarda ise üretim tesisinin de bulunduğu Şanlıurfa’da ikinci atölyesini gerçekleştirerek bu bölgedeki kız çocuklarının yaşadıkları mahallelerdeki gözlemlerini ortaya çıkaracak. Kız çocuklarının potansiyellerini gerçekleştirmeleri için her alanda desteklenmesi gerektiğine inanan Olka Grup CEO’su Yasin Kavşak, “Olka Grup olarak 2011 yılından bu yana Skechers’ın Türkiye’deki temsilcisiyiz. Türkiye’de bulunan iki fabrikamız ve 70’ten fazla mağazamızla binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz. Toplumla bu kadar iç içe bir marka olarak değer yaratmaya odaklanıyoruz. Kız çocukları bizim için çok ayrı bir öneme sahip, onların her alanda desteklenmesi ve önlerinin açılması gerektiğine inanıyoruz. Şehrin koşturmacası, her birimiz için farklı zorluklarla dolu... Ancak bu şartlara bir kız çocuğun gözünden bakmak ve onların bakış açısını anlamak, yaşamı daha duyarlı ve çeşitlilik odaklı bir şekilde değerlendirmemize yardımcı olabilir. Bu bakış açısıyla duyarlılık oluşturmak için Suna’nın Kızları ve Şehir Dedektifi ile bir araya geldik. Güvenli Adımlar projemizle; kız çocuklarımızın yaşadıkları çevreyle ilişkilerinin güçlenmesini, daha yaşanabilir kentlerin oluşması için kendi fikir ve önerilerini güvenli bir ortamda ifade edebilmelerini sağlamayı, toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz” dedi. 

İŞ BİRLİĞİ GEREKİYOR

İş insanı Suna Kıraç’ın eğitim alanındaki çabalarını, değerlerini ve vizyonunu yaşatmak amacıyla 2021 yılında kızı İpek Kıraç tarafından kurulan Suna’nın Kızları Genel Koordinatörü Burcu Gündüz Maşalacı da “Çocukları Destekleyen Mahalleler” için topluluk çalışmalarına Urfa’nın beş mahallesinde başladıklarını hatırlatarak, “Suna’nın Kızları olarak kız çocuklar başta olmak üzere tüm çocukların özgün ihtiyaçlarını gözeten kapsayıcı alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Kız çocukların bedensel ve duygusal olarak iyi halde olmaları, eğitimlerine kesintisiz devam etmeleri, oyundan ve eğlenmekten geri kalmamaları, baskı altında olmamaları ve gelecekleriyle ilgili karar sahibi olmalarının ön koşullarından biri de onlar için güvenli kentlerin yaratılması. Mahallelerden başlayarak kentlerimizin kız çocuklar başta olmak üzere tüm çocuklar için daha destekleyici ve güvenli halde olabilmeleri için kız çocuk odaklı bir tasarımla yeniden ele alınması gerekiyor. O yüzden de Skechers Türkiye’nin Güvenli Adımlar projesinin bir parçası olmayı önemsiyor ve destekliyoruz. Bu tür çalışmaların başarıya ulaşması için devlet, sivil toplum ve özel sektörün el ele vermesinin de önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

 

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