Vestel, daha önce iyi niyet anlaşması gerçekleştirdiği akıllı televizyon platformu VIDAA ile stratejik ortaklığını resmileştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halihazırda TiVo, Amazon Fire TV, Android TV, Google TV ve Titan OS gibi sistemlerin yanı sıra kendi işletim sistemi üzerinden küresel içerik sağlayıcılarla işbirliği yürüten Vestel, zengin portföyünü güçlendirmek ve televizyon pazarındaki konumunu ileriye taşımak amacıyla yeni bir adım attı.

Vestel, 2024'te iyi niyet anlaşması imzaladığı akıllı televizyon platformu VIDAA ile stratejik ortaklık kurdu. Bu işbirliğiyle Vestel, rekabetin yoğun olduğu pazarda yazılım ve donanım geliştirme kabiliyetini ileriye taşımanın yanı sıra ürün ve müşteri portföyünü zenginleştirmeyi ve platform gelirlerini sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeyi hedefliyor.

Vestel’in kendi işletim sistemi için Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ ve Max gibi uluslararası platformlarla doğrudan anlaşmaları bulunuyor. Tabii, Puhu TV, Exxen gibi yerli içerik sağlayıcılar da destekleniyor.

- 'Küresel marka gücümüzü de pekiştirme hedefimize katkı sunacak'

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, platform teknolojilerinin, tüketici tercihlerini şekillendiren önemli faktörlerden biri haline geldiğini belirtti.

Amerika ve Avrupa'da bu dönüşümün hızla ilerlediğini aktaran Uylukçuoğlu, Türkiye'de ise kendilerinin bu alana öncülük ettiğini ifade etti.

Taraflar arasındaki işbirliğinin Vestel'e birçok avantaj sunacağına değinen Uylukçuoğlu, şunları kaydetti:

Bu dönüşümü tetikleyen marka olarak, dünyanın en hızlı büyüyen akıllı televizyon platformu VIDAA'nın stratejik hissedarlarından biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çoğunluk hissesi Çin'in en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük televizyon üreticisi Hisense'e ait VIDAA ile kurduğumuz ortaklık, Vestel’in küresel televizyon platform pazarında daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacak. Bu ortaklık sayesinde, Hisense ile yakın işbirliği içinde olarak, iki şirketin sinerjisiyle global pazarlarda çok daha güçlü adımlar atacağız.'

Uylukçuoğlu, 'platformların platformu' olma vizyonları doğrultusunda içerik çeşitliliği ve kullanıcı deneyiminde fark yaratarak, dijital reklam gelirlerinden yeni işbirliklerine kadar birçok alanda sürdürülebilir büyüme hedeflediklerini aktardı.

VIDAA'nın açık yapısının, bu hedeflere ulaşmalarında kendilerine önemli bir avantaj sağlayacağını vurgulayan Uylukçuoğlu, 'Önümüzdeki dönemde, televizyon ekosistemini, beyaz eşyalarla entegre eden yeni iş modellerini de devreye alacağız. Bu ortaklık, uzun vadeli platform gelirlerimizi artırırken, küresel marka gücümüzü pekiştirme hedefimize de katkı sunacak.' değerlendirmesinde bulundu.

- 'Satışlarımıza doğrudan etkisini gösterecek'

Vestel Dış Ticaret Satış Genel Müdürü Seçkin Gençoğlu da VIDAA'nın Avrupa'da hızla büyüyen, kullanıcı dostu, akıllı içerik erişimi sağlayan güçlü bir platform olduğunu vurguladı.

VIDAA'nın stratejik hissedarlarından biri olmalarının satış güçlerini çok daha stratejik bir seviyeye taşıyacağına değinen Gençoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün, tüketiciler tercihlerini sadece ekran kalitesine göre değil, platform deneyimi ve içeriklere erişim hızına göre yapıyor. VIDAA ile sunduğumuz bu deneyim, Vestel'de üretilen, başta kendi ve lisanslı markalarımız Vestel, Toshiba, Telefunken ve JVC gibi televizyonları Avrupa'daki raflarda daha güçlü bir konuma taşıyor. Bu işbirliği, rekabetin çok yoğun olduğu pazarlarda fark yaratan bir unsur olarak satışlarımıza doğrudan etkisini gösterecek.'