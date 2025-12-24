KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini resmen ilan ederek memur adaylarının beklediği tüm tarihleri netleştirdi. 2026 yılının bir "çift yıl" olması, sadece lisans mezunları için değil, aynı zamanda ön lisans ve lise (ortaöğretim) mezunları için de B Grubu kadrolara (merkezi atama) puan alma yılı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi ile milyonlarca adayın beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri netleşti. 2026 yılının bir "çift yıl" olması sebebiyle, bu yıl alınacak puanlar merkezi atamalarda (B Grubu kadrolar) kullanılacağı için büyük önem taşıyor.
İşte 14 Kasım'da ilan edilen takvime göre 2026 KPSS oturum tarihleri:
2026 KPSS Sınav Takvimi
|Sınav Oturumu
|Sınav Tarihi
|KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür)
|6 Eylül 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi - 1. Gün)
|12 Eylül 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi - 2. Gün)
|13 Eylül 2026
|KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
|20 Eylül 2026
|KPSS Ön Lisans (Meslek Yüksekokulu)
|4 Ekim 2026
|KPSS Ortaöğretim (Lise)
|25 Ekim 2026
|KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)
|8 Kasım 2026
İşte 2026 KPSS Lisans oturumlarına dair kritik takvim:
2026 KPSS Lisans Sınav Takvimi
|Oturum Adı
|Sınav Tarihi
|Başvuru Tarihleri
|Genel Yetenek - Genel Kültür
|6 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
|Eğitim Bilimleri
|6 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
|Alan Bilgisi (1. Gün)
|12 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
|Alan Bilgisi (2. Gün)
|13 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
|ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi)
|20 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
2026 KPSS Ön Lisans Takvimi
Sınav Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026
Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026 (Pazar)
Sınav Saati: 10:15 (Adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlatmakta fayda var.)
Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026
2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) Takvimi
Sınav Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026
Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026 (Pazar)
Sınav Saati: 10:15 (Adaylar saat 10:00'dan sonra binalara alınmayacaktır.)
Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026