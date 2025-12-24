KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini resmen ilan ederek memur adaylarının beklediği tüm tarihleri netleştirdi. 2026 yılının bir "çift yıl" olması, sadece lisans mezunları için değil, aynı zamanda ön lisans ve lise (ortaöğretim) mezunları için de B Grubu kadrolara (merkezi atama) puan alma yılı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.