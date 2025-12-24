ARA
  KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 14 Kasım 2025 tarihinde yayımladığı 2026 yılı sınav takvimi ile merakla beklenen tüm KPSS tarihlerini resmen ilan etti. Peki KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini resmen ilan ederek memur adaylarının beklediği tüm tarihleri netleştirdi. 2026 yılının bir "çift yıl" olması, sadece lisans mezunları için değil, aynı zamanda ön lisans ve lise (ortaöğretim) mezunları için de B Grubu kadrolara (merkezi atama) puan alma yılı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimi ile milyonlarca adayın beklediği Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri netleşti. 2026 yılının bir "çift yıl" olması sebebiyle, bu yıl alınacak puanlar merkezi atamalarda (B Grubu kadrolar) kullanılacağı için büyük önem taşıyor.

İşte 14 Kasım'da ilan edilen takvime göre 2026 KPSS oturum tarihleri:

2026 KPSS Sınav Takvimi

Sınav OturumuSınav Tarihi
KPSS Lisans (Genel Yetenek - Genel Kültür)6 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi - 1. Gün)12 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi - 2. Gün)13 Eylül 2026
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)20 Eylül 2026
KPSS Ön Lisans (Meslek Yüksekokulu)4 Ekim 2026
KPSS Ortaöğretim (Lise)25 Ekim 2026
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)8 Kasım 2026

İşte 2026 KPSS Lisans oturumlarına dair kritik takvim:

2026 KPSS Lisans Sınav Takvimi

Oturum AdıSınav TarihiBaşvuru Tarihleri
Genel Yetenek - Genel Kültür6 Eylül 20261 - 13 Temmuz 2026
Eğitim Bilimleri6 Eylül 20261 - 13 Temmuz 2026
Alan Bilgisi (1. Gün)12 Eylül 20261 - 13 Temmuz 2026
Alan Bilgisi (2. Gün)13 Eylül 20261 - 13 Temmuz 2026
ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi)20 Eylül 20261 - 13 Temmuz 2026

 2026 KPSS Ön Lisans Takvimi

Sınav Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz – 10 Ağustos 2026

Sınav Tarihi: 4 Ekim 2026 (Pazar)

Sınav Saati: 10:15 (Adayların saat 10:00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını hatırlatmakta fayda var.)

Sonuç Açıklama Tarihi: 30 Ekim 2026

2026 KPSS Ortaöğretim (Lise) Takvimi

Sınav Başvuru Tarihleri: 27 Ağustos – 8 Eylül 2026

Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026 (Pazar)

Sınav Saati: 10:15 (Adaylar saat 10:00'dan sonra binalara alınmayacaktır.)

Sonuç Açıklama Tarihi: 19 Kasım 2026
