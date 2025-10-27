ARA
DOLAR
41,92
-0,06%
DOLAR
EURO
48,89
0,23%
EURO
GRAM ALTIN
5421,22
-2,26%
GRAM ALTIN
BIST 100
10884,16
-0,53%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
  • ALES 3 ne zaman, saat kaçta? 2025 ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

ALES 3 ne zaman, saat kaçta? 2025 ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Yılın son ALES oturumu olan ALES/3 için geri sayım hızlandı. Akademik kariyer hayalini gerçekleştirmek, yüksek lisans veya doktora programlarına başvurmak isteyen adaylar, sınavın kesin tarihi, başvuru süreci ve sınav giriş yerlerinin açıklanmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki ALES 3 ne zaman, saat kaçta? 2025 ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?


ALES 3 ne zaman, saat kaçta? 2025 ALES 3 sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

Yüksek lisans, doktora ve akademik kadrolara başvuru süreçlerinde kritik öneme sahip olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yılda 3 kez uygulanmaktadır. Bu yılın ikinci oturumu olan ALES/2, 6 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilmişti. Şimdi ise 2025 yılının son oturumu olan ALES/3 için geri sayım başlamış durumda.

ALES 3 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacak.

ALES 3 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

 ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) üçüncü oturumu (ALES/3) için sınav yerleri henüz belli olmadı.

ÖSYM'nin genel uygulamasına göre, sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılmaktadır.

Bu bilgiye dayanarak, ALES/3 sınav giriş belgelerinin en geç 10 Kasım 2025 tarihine kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilan edilmesi beklenmektedir. Adaylar, belgelerini bu tarihten itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayarak edinebileceklerdir.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

ALE 3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL