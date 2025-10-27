ARA
AJET, Irak’ta 3 yeni noktaya sefer başlatacak

AJET'in 3 Kasım'da Ankara-Bağdat, 2 Aralık’ta İstanbul-Süleymaniye, 5 Aralık'ta ise İstanbul-Basra tarifeli seferlerini başlatacağı açıklandı.


Şirket, kasım ve aralık ayının başında Irak'ın 3 önemli kentine daha Ankara ve İstanbul’dan direkt seferleri başlatma kararı aldı.

Orta Doğu'nun en önemli merkezlerinden Bağdat’a, İstanbul’dan seferleri bulunan şirket, Ankara’dan da 3 Kasım'da ilk direkt uçuşunu yapmaya hazırlanıyor.

Bu seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün icra edilmesi planlanıyor.

İstanbul’dan Süleymaniye'ye 2 Aralık'ta başlatılacak seferler salı, çarşamba, cumartesi, pazar olmak üzere haftada 4 gün düzenlenecek.

Bunun yanı sıra İstanbul’dan Irak’ın ikinci büyük kenti Basra’ya 5 Aralık'ta sefer başlatacak şirket uçuşlarını salı, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 gün yapacak.

AJET, Ankara'dan Erbil'e ilk seferini 27 Ekim'de yaparken, seferleri perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 2 günü düzenlenmeye devam ediyor.

