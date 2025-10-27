ARA
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Güven endeksi ekimde iki sektörlerde azalırken, bir sektörde arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ekim ayında güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 5,3 oranında azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. 

Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ekim ayında bir önceki aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 0,3 oranında azalarak 110,7 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,7 oranında artarak 113,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 5,3 oranında azalarak 83,7 değerini aldı.

Güven endeksi ekimde iki sektörlerde azalırken, bir sektörde arttı-1
Hizmet sektöründe ekimde geçen aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,1, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 0,4 ve gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 azalış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 5,9, gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,9 ve mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,8 arttı.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 5,7, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,9 düştü.

Güven endeksi ekimde iki sektörlerde azalırken, bir sektörde arttı-2
0
