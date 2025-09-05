KPSS maratonu ne zaman başlayacak? İşte sınav günleri ve saatleri

Genel Kültür'de de tarih, Türkiye coğrafyası, temel yurttaşlık bilgisi ile Türkiye ve dünyayla ilgili genel, kültürel ve sosyoekonomik konuların yer alacağını ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"1040 binada toplam 17 bin 41 salonda gerçekleştirilecek uygulamada, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda toplam 54 bin 168 görevli yer alacak. Sınav güvenliği ve organizasyonu için kapsamlı önlemler alınmış durumda. Sınav görevlilerine görev alanlarıyla ilgili eğitimler verildi. Sınavın uygulanacağı bölgelerdeki sınav koordinatörlerimizle sürekli temas halinde olacağız.

Sınav süreçlerinde alınan güvenlik önlemlerini paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde yürütüyoruz. Sınav güvenliğinin sağlanması için 5 bin 769 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınav esnasında da koordinasyon kesintisiz şekilde yürütülecek. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. KPSS'ye katılacak tüm adaylara başarılar dilerim."