KPSS ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sonuçları nasıl öğrenilecek?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları tamamlandı. Dört oturum halinde yapılan sınav maratonunda yüz binlerce aday ter dökerken, şimdi tüm dikkatler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Kamuda kariyer hedefleyen adaylar, ÖSYM'den gelecek resmi duyuruyu merakla bekliyor.
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü adayların erişimine açılacak.
KPSS A Grubu sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerliliğini koruyacak. Bu süre zarfında adaylar, elde ettikleri puanları kullanarak kamu kurumlarının açtığı kadrolara başvuru yapabilecek. Sonuçların geçerliliği, 2027-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte sona erecek.
KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları, değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşabilecekler.
Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr internet adresini veya ÖSYM mobil uygulamalarını kullanabilirler. Sınav sonuç belgesi basılıp adayların adreslerine gönderilmeyecek, internet sayfasında ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Sonuç bilgilerinde adayların doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacak.
KPSS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının nasıl değerlendirileceği belli oldu. Adayların puanları, ağırlıklı standart puanları kullanılarak hesaplanacak ve her KPSS puan türü için 100 üzerinden bir puan dağılımı elde edilecek.
Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için adayları ya KPSS puanlarına göre giriş sınavlarına çağıracak ya da doğrudan atamada bu puanları kullanacak. Adaylar, elde ettikleri bu puanlarla kamuda kariyer hedeflerine ulaşmak için başvuru yapabilecek.
KPSS ALAN BİLGİSİ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının üçüncü bölümüne ait bazı sorular ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Böylece adayların sınavla ilgili merak ettikleri konuların başında gelen soru kitapçıkları erişime açılmış oldu.
Sınava katılan adaylar, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik testlerine ait soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00 itibarıyla ulaşabiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ais.osym.gov.tr adresinden giriş yaparak kitapçıkları inceleyebilirler. Kitapçıkların erişim süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59'da sona erecek.
