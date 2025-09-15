KPSS ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS sonuçları nasıl öğrenilecek?

KPSS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının nasıl değerlendirileceği belli oldu. Adayların puanları, ağırlıklı standart puanları kullanılarak hesaplanacak ve her KPSS puan türü için 100 üzerinden bir puan dağılımı elde edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için adayları ya KPSS puanlarına göre giriş sınavlarına çağıracak ya da doğrudan atamada bu puanları kullanacak. Adaylar, elde ettikleri bu puanlarla kamuda kariyer hedeflerine ulaşmak için başvuru yapabilecek.