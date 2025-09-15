Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomiyle ilgili fikirlerini ifade etmek isteyen üniversite öğrencileri için bir makale yarışması düzenleyeceğini duyurdu. Yarışma, gençlerin güncel ekonomik gelişmeleri daha iyi anlaması ve yorumlaması amacıyla başlatıldı.

Yarışma konuları ve son başvuru tarihi

Makale yarışmasında öğrenciler, üç farklı konu başlığından birini seçebilecekler. Yarışma konuları şunlar:

Merkez Bankaları ve Dijital Paralar

Fiyat İstikrarının Toplumsal Refah Üzerindeki Etkileri

TCMB’nin Para Politikası Araçlarının Tarihsel Gelişimi

Yarışma için son başvuru tarihi 30 Ocak 2026 olarak belirlendi. Katılmak isteyen öğrenciler, detaylı bilgiye Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan "Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması Başvuru Rehberi" üzerinden ulaşabilir.