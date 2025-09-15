Togg, T10F fiyat listesini açıkladı, kampanya duyurdu

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubundan (TOGG) yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası için" yola çıkan Togg, Münih'te düzenlenen IAA Mobility 2025'te dünya kamuoyuna tanıttığı ikinci cihazı T10F’i Türkiye’de satışa sundu. Fiyat listesini açıklayan TOGG, kampanya da duyurdu. İşte detaylar:
1 TRUMORE ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKTI
Sadece Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden siparişleri alınan Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını beklerken marka ayrıca, sportif fastback bir cihaz olan T10F V2 için özel finansman desteği de başlattı.
2 TOGG FİYAT LİSTESİNİ DUYURDU
T10F'in V1 RWD standart menzile sahip aracı, 1 milyon 860 bin liradan, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı.
Açıklanan fiyat listesi şöyle:
|Versiyonlar
|Teslim Fiyatları
|V1 RWD Standart Menzil
|1.878.000 ₺
|V1 RWD Uzun Menzil
|2.188.000 ₺
|V2 RWD Uzun Menzil
|2.363.000 ₺
|Opsiyonlar
|Versiyon
|Opsiyon Fiyatları
|Teknoloji ve Konfor Paketi
|V1
|40.000 ₺
|Kış Paketi
|V2
|30.000 ₺
|Akıllı Destek Paketi
|V2
|30.000 ₺
|19 İnç Jantlar
|V1
|40.000 ₺
|Krem Renkte, Suni Deri Koltuklar
|V2
|50.000 ₺
|Panoramik Cam Tavan
|V1, V2
|40.000 ₺
|Meridian Premium Ses Sistemi
|V2
|50.000 ₺
|Siyah Renkte Tavan ve Yan Aynalar
|V2
|50.000 ₺
3 T10F V2 için özel finansman seçeneklerini duyurdu
Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı.
- Bu kapsamda bireysel kullanıcılar, T10F V2 için 200 bin lira krediye yüzde 0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 lira aylık geri ödemeli,
- 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 lira aylık geri ödemeli
- Ya da 1 milyon lira krediye yüzde 2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 lira aylık ödemeli sahip olabilecek.
T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin lira yüzde 0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin lira krediye yüzde 2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 54 lira aylık ödemeli alternatif sunuluyor.
4 Şarj süresi
T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.
T10F, yedi hava yastığına sahip.
- Cihaz, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici ve akıllı şerit takip sistemi & şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip bulunuyor.
- T10F aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.
5 RENK SEÇENEKLERİ
Tasarımı, ileri teknolojisi ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla öne çıkan T10F, Gemlik, Oltu ve Kula renklerinin yanı sıra Urla ve Mardin renk seçeneklerine de sahip. Urla, Ege’nin dinginliğini ve rafine zevklerini yansıtırken Mardin’in mavi badem şekeri yeni renge ilham oldu.
6 UÇTAN UCA EKRAN
T10F, 12,3 inç dijital gösterge ekranı, 29 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 8 inçlik dokunmatik kumanda ekranı ile beraber 41,3 inçlik uçtan uca ekran deneyimi vadediyor.
7 MENZİLLER
160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş) versiyonları, iki farklı batarya seçeneğiyle 350 kilometreye (52,4 kWh batarya) ve 623 kilometreye (88,5 kWh batarya) varan menziller sunuyor.
8 LALE MOTİFİ
Tasarım dili olarak iç mekana da yansıyan lale figürü, dış yüzdeki sportif hatlarla uyumlu olan koltuk tasarımına ilham vermiş.