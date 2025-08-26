KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2025 KPSS ne zaman?

2025 KPSS TAKVİMİ

KPSS Lisans sınavları, ilk oturumuyla 7 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Eylül 2025’te son bulacak. İşte sınavların tarihleri ve oturum detayları:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri: 7 Eylül 2025

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 13-14 Eylül 2025

Alan Bilgisi sınavları, iki gün boyunca farklı oturumlarla düzenlenecek. Hukuk, iktisat, işletme gibi A Grubu testleri 13 Eylül'de, mühendislik ve diğer teknik alanlar ise 14 Eylül'de uygulanacak.