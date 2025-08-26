KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2025 KPSS ne zaman?

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS Lisans ve Alan Bilgisi sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz dönemdeki sınavlara baktığımız zaman sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.
2025 KPSS TAKVİMİ
KPSS Lisans sınavları, ilk oturumuyla 7 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Eylül 2025’te son bulacak. İşte sınavların tarihleri ve oturum detayları:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri: 7 Eylül 2025
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 13-14 Eylül 2025
Alan Bilgisi sınavları, iki gün boyunca farklı oturumlarla düzenlenecek. Hukuk, iktisat, işletme gibi A Grubu testleri 13 Eylül'de, mühendislik ve diğer teknik alanlar ise 14 Eylül'de uygulanacak.
KPSS SORU VE SÜRE DAĞILIMI
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adayların girdiği alana göre farklı soru sayıları ve sınav süreleri içeriyor. Adayların sınav stratejilerini belirlemesi için bilmesi gereken soru ve süre dağılımı şu şekilde:
Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu
Genel Yetenek: 60 soru
Genel Kültür: 60 soru
Toplam Süre: 120 soru için 130 dakika
Alan Bilgisi Oturumları
Alan sınavları, her biri 40 sorudan oluşacak şekilde farklı sürelerde tamamlanıyor:
İşletme: 50 dakika
Muhasebe: 50 dakika
Hukuk: 50 dakika
Kamu Yönetimi: 50 dakika
İktisat: 50 dakika
Maliye: 50 dakika
Uluslararası İlişkiler: 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 50 dakika
İstatistik: 60 dakika
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından açıklanan 2025 yılı sınav takvimine göre KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak. Bu tarih, hem Genel Yetenek-Genel Kültür hem de Alan Bilgisi oturumları için geçerlidir.