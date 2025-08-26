ARA
  KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2025 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2025 KPSS ne zaman?

Kamu personeli olmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Peki 2025 KPSS ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?


KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans ve Alan Bilgisi sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. Geçtiğimiz dönemdeki sınavlara baktığımız zaman sınav giriş belgesinin sınav tarihinden bir hafta öncesinde açıklanması bekleniyor.

 

2025 KPSS TAKVİMİ 

KPSS Lisans sınavları, ilk oturumuyla 7 Eylül 2025 tarihinde başlayacak ve 14 Eylül 2025’te son bulacak. İşte sınavların tarihleri ve oturum detayları:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri: 7 Eylül 2025

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 13-14 Eylül 2025

Alan Bilgisi sınavları, iki gün boyunca farklı oturumlarla düzenlenecek. Hukuk, iktisat, işletme gibi A Grubu testleri 13 Eylül'de, mühendislik ve diğer teknik alanlar ise 14 Eylül'de uygulanacak.

 

KPSS SORU VE SÜRE DAĞILIMI

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), adayların girdiği alana göre farklı soru sayıları ve sınav süreleri içeriyor. Adayların sınav stratejilerini belirlemesi için bilmesi gereken soru ve süre dağılımı şu şekilde:

Genel Yetenek - Genel Kültür Oturumu

Genel Yetenek: 60 soru

Genel Kültür: 60 soru

Toplam Süre: 120 soru için 130 dakika

Alan Bilgisi Oturumları

Alan sınavları, her biri 40 sorudan oluşacak şekilde farklı sürelerde tamamlanıyor:

İşletme: 50 dakika

Muhasebe: 50 dakika

Hukuk: 50 dakika

Kamu Yönetimi: 50 dakika

İktisat: 50 dakika

Maliye: 50 dakika

Uluslararası İlişkiler: 50 dakika

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri: 50 dakika

İstatistik: 60 dakika

 

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 yılı sınav takvimine göre KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde duyurulacak. Bu tarih, hem Genel Yetenek-Genel Kültür hem de Alan Bilgisi oturumları için geçerlidir.

 

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları, açıklanan tarihte ÖSYM'nin resmi web sitesi olan sonuc.osym.gov.tr veya Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaranız ve aday şifresiyle sorgulanabilir. 
