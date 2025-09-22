KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2025 KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların heyecanlı bekleyişi sona eriyor. ÖSYM'nin takvimine göre, adayların merakla beklediği KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. Memur adaylarının heyecanla beklediği sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, resmi takvimde yer aldı.
KPSS sınav sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.
KPSS SINAV SONUCU SORGULAMA
KPSS sınavına giren adayların sonuçlara nasıl ulaşabileceği ve sonuç belgesiyle ilgili tüm detaylar ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilir:
T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden
ÖSYM'nin mobil uygulamaları üzerinden
Sınav sonuç belgesinde, adayların testlerde verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri, resmi bir tebliğ niteliği taşımaktadır.
Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi
ÖSYM, adaylara yönelik sonuç belgelerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla **“Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi”**ni hizmete sunmuştur. Bu sistem için her sınav sonucunun en alt kısmına, rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” eklenmektedir. Bu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilgili sayfadan erişim sağlanmaktadır.
Kimlik Bilgisi Değişikliği Olan Adaylar Dikkat
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik yapan adayların, daha önce almış oldukları sınav veya yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. Bu nedenle, kimlik bilgilerini güncelleyen adayların bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir.
KPSS SORULARI CEVAPLARI YAYINLANDI
Kamu Personel Seçme Sınavı'na katılan adaylar, sınavda yer alan soruların tamamına erişebiliyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, soru kitapçıkları adayların incelemesine sunuldu ancak bu erişim süresi sınırlı.
Adaylar, sınav soru kitapçıklarının tamamına 14 Eylül 2025 saat 16.00’dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabiliyor. Erişimin sağlanabilmesi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin kullanılması gerekiyor.
Önemli uyarı: Soru kitapçıklarının erişime açık kalma süresi 24 Eylül 2025 saat 23.59’da sona erecek. Adayların, bu süreyi kaçırmadan kitapçıklarını görüntülemeleri ve kaydetmeleri büyük önem taşıyor.