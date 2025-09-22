KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2025 KPSS sınav sonucu sorgulama ekranı

Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi

ÖSYM, adaylara yönelik sonuç belgelerinin doğruluğunu teyit etmek amacıyla **“Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi”**ni hizmete sunmuştur. Bu sistem için her sınav sonucunun en alt kısmına, rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” eklenmektedir. Bu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden ilgili sayfadan erişim sağlanmaktadır.

Kimlik Bilgisi Değişikliği Olan Adaylar Dikkat

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik yapan adayların, daha önce almış oldukları sınav veya yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. Bu nedenle, kimlik bilgilerini güncelleyen adayların bu durumu göz önünde bulundurması gerekmektedir.