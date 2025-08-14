Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alıyor: İşte başvuru detayları

Alım süreci, adayların KPSS puan sıralamasına ve sözlü sınava göre iki farklı şekilde yürütülecek. Adaylar için en önemli kriterlerden biri 18-35 yaş aralığında olmaları.
Başvurusu kabul edilen adayların listesi ve sözlü sınav tarihleri, www.ktb.gov.tr ve Kariyer Kapısı web adreslerinden ilan edilecek.
Başvuru Koşulları
Başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak.
- Kamu haklarından mahrum olmamak.
- Devlet güvenliğine karşı işlenmiş suçlar gibi ciddi suçlardan mahkum olmamış olmak.
- Askerlikle ilişkisi olmamak (yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçmiş olmak).
- Görevini yerine getirmesine engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.
Personel Dağılımı ve Pozisyonlar
Alım yapılacak pozisyonlar, sınav türüne göre şu şekilde dağılmıştır:
- KPSS Puanına Göre Alınacak Pozisyonlar:
- Büro Personeli: 207 kişi
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222 kişi
- Temizlik Personeli: 154 kişi
- Şoför: 69 kişi
- Aşçı: 1 kişi
Sözlü Sınavla Alınacak Pozisyonlar:
- Kütüphaneci: 102 kişi
- Tekniker: 2 kişi
- Teknisyen: 38 kişi