  • Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alıyor: İşte başvuru detayları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 795 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 25 Ağustos ile 8 Eylül tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı platformları üzerinden kabul edilecek.

14 Ağustos 2025 | 11:19
Alım süreci, adayların KPSS puan sıralamasına ve sözlü sınava göre iki farklı şekilde yürütülecek. Adaylar için en önemli kriterlerden biri 18-35 yaş aralığında olmaları.

Başvurusu kabul edilen adayların listesi ve sözlü sınav tarihleri, www.ktb.gov.tr ve Kariyer Kapısı web adreslerinden ilan edilecek.

Başvuru Koşulları

Başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Devlet güvenliğine karşı işlenmiş suçlar gibi ciddi suçlardan mahkum olmamış olmak.
  • Askerlikle ilişkisi olmamak (yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçmiş olmak).
  • Görevini yerine getirmesine engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.

Personel Dağılımı ve Pozisyonlar

Alım yapılacak pozisyonlar, sınav türüne göre şu şekilde dağılmıştır:

  • KPSS Puanına Göre Alınacak Pozisyonlar:
  • Büro Personeli: 207 kişi
  • Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222 kişi
  • Temizlik Personeli: 154 kişi
  • Şoför: 69 kişi
  • Aşçı: 1 kişi

Sözlü Sınavla Alınacak Pozisyonlar:

  • Kütüphaneci: 102 kişi
  • Tekniker: 2 kişi
  • Teknisyen: 38 kişi
