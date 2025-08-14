Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alıyor: İşte başvuru detayları

Alım süreci, adayların KPSS puan sıralamasına ve sözlü sınava göre iki farklı şekilde yürütülecek. Adaylar için en önemli kriterlerden biri 18-35 yaş aralığında olmaları.

Başvurusu kabul edilen adayların listesi ve sözlü sınav tarihleri, www.ktb.gov.tr ve Kariyer Kapısı web adreslerinden ilan edilecek.

Başvuru Koşulları



Başvuracak adayların taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşını aşmamış olmak.

Kamu haklarından mahrum olmamak.

Devlet güvenliğine karşı işlenmiş suçlar gibi ciddi suçlardan mahkum olmamış olmak.

Askerlikle ilişkisi olmamak (yapmış, ertelemiş veya yedek sınıfa geçmiş olmak).

Görevini yerine getirmesine engel olacak bir sağlık sorunu bulunmamak.

Personel Dağılımı ve Pozisyonlar



Alım yapılacak pozisyonlar, sınav türüne göre şu şekilde dağılmıştır:

KPSS Puanına Göre Alınacak Pozisyonlar:

Büro Personeli: 207 kişi

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 222 kişi

Temizlik Personeli: 154 kişi

Şoför: 69 kişi

Aşçı: 1 kişi

Sözlü Sınavla Alınacak Pozisyonlar: