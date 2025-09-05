KYK burs başvuruları başladı mı? 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte, üniversite öğrencileri için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru dönemi büyük bir merakla bekleniyor. Yurt başvurularının alınmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) burs başvuru takvimini ne zaman açıklayacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
KYK BURS / KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvuru işlemleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz yılların takvimine bakıldığında, başvuruların Ekim ayında alınması bekleniyor.
KYK BURS / KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru işlemlerinin sorunsuz ilerlemesi için, öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları büyük önem taşıyor.
Başvuru Nasıl Yapılır ve Nelere Dikkat Edilmeli?
e-Devlet Şifresi: Henüz e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, bir PTT şubesine giderek şifrelerini almaları gerekmektedir. İnternet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemleri de kullanılabilir.
Bilgi Doğrulama: Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin çeşitli bilgiler istenir. Bu bilgiler, kamu kurumlarının verileriyle otomatik olarak karşılaştırılıp doğrulanmaktadır. Bu nedenle, başvuru formuna girilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması kritik öneme sahiptir.
Burs ve Kredi Dağılımı: Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilir. Burs almaya hak kazanamayan ancak mevzuata uygun olan diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi imkanı sunulur.
KYK BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sağlanan KYK bursu, belirli şartları taşıyan öğrencilere öncelik tanıyor. Burs başvurularında bu gruplara öncelik verilirken, burs almaya hak kazanan öğrenciler geri ödemesiz bu destekten faydalanıyor.
KYK bursu almaya hak kazanan öncelikli gruplar şunlardır:
Şehitlerin bekar çocukları, çocukları yoksa bekar kardeşleri
Gazilerin kendisi veya bekar çocukları
Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engeli olduğu belirlenen öğrenciler
Anne ve babası vefat etmiş olan bekar kişiler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yurtlarda barınarak lise öğrenimini tamamlayan veya 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınan öğrenciler
Lise ve dengi eğitimini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın belirlediği kriterleri taşıyan milli sporcular
ÖSYM sınavlarında, alan yeterlilik testinde ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
Yükseköğrenim öğrencilerine sağlanan KYK burs ve kredi miktarı, 2025 Ocak ayı itibarıyla güncellendi. Yeni düzenlemeye göre, ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık burs tutarı 3000 TL olarak belirlendi.
Öğrenciler için önemli bir maddi destek olan KYK burs ve kredi ücretleri, 2026 yılı için yeniden değerlendirilerek Aralık ayında duyurulacak.