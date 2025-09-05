KYK burs başvuruları başladı mı? 2025-2026 GSB KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS / KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları, her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru işlemlerinin sorunsuz ilerlemesi için, öğrencilerin e-Devlet şifresine sahip olmaları büyük önem taşıyor.

Başvuru Nasıl Yapılır ve Nelere Dikkat Edilmeli?

e-Devlet Şifresi: Henüz e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, bir PTT şubesine giderek şifrelerini almaları gerekmektedir. İnternet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemleri de kullanılabilir.

Bilgi Doğrulama: Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına ilişkin çeşitli bilgiler istenir. Bu bilgiler, kamu kurumlarının verileriyle otomatik olarak karşılaştırılıp doğrulanmaktadır. Bu nedenle, başvuru formuna girilen bilgilerin eksiksiz ve doğru olması kritik öneme sahiptir.

Burs ve Kredi Dağılımı: Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilir. Burs almaya hak kazanamayan ancak mevzuata uygun olan diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi imkanı sunulur.